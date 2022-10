Ενεργειακή κρίση: Τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη η Σύνοδος στις 20-21 Οκτωβρίου - Ποια μέτρα συζητήθηκαν στην Πράγα Οικονομία 21:42, 07.10.2022 linkedin

Σε τρεις άξονες η συζήτηση στο κάστρο της Πράγας για το Ενεργειακό - Συγκρατημένη αισιοδοξία για απαοφάσεις έως το τέλος του μήνα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Συζητήθηκε η αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός