Για ολική καταστροφή και ζημιές σε καλλιέργειες, που εκτείνονται σε πάνω από 50.000 στρέμματα συνολικά, κάνουν λόγο παραγωγοί από τη δημοτική ενότητα Βεγορίτιδας και από άλλες περιοχές του δήμου Έδεσσας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις συνέπειες από τη χθεσινή χαλαζόπτωση στην περιοχή.

Η χαλαζόπτωση συνδυάστηκε και με ανεμοθύελλα, βλάπτοντας σημαντικά μεγάλο μέρος του φυτικού κεφαλαίου και οδηγώντας τους σε οικονομική εξόντωση, όπως λένε.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παραγωγών, οι οποίοι έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες των καταστροφών που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους, το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο σε όλη την περιοχή της Βεγορίτιδας -σε Άρνισσα, Παναγίτσα, Ζέρβη, Άγιο Αθανάσιο και Ξανθόγια, κάποιες περιοχές της Αλμωπίας, αλλά και στα χωριά Κερασιά, Καρυδιά, Νησί και Κορυφή του δήμου Έδεσσας.

Στην καταστροφή από τη χθεσινή χαλαζόπτωση αναφέρθηκε, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου Έδεσσας, Γιάννης Τσεπκεντζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: «Μάρτυρες για άλλη μια φορά της κλιματικής κατάρρευσης. Σύντομης διαρκείας και υψηλής έντασης καιρικά φαινόμενα είναι αυτό που θα συναντάμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Τσεπκεντζής, στην περίπτωση της χθεσινής χαλαζόπτωσης, εκτός από την καθολική καταστροφή των φρούτων, είχαμε και ζημιές και σε φυτικό κεφάλαιο». Εξηγεί, δε, ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν σε δαπάνες φυτοπροστασίας, όχι μόνο για τα φρούτα, αλλά και για τα δέντρα, προκειμένου να περιορίσουν μελλοντικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής του μηχανισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε τοπικό επίπεδο τονίζει ότι «εμείς παρακολουθούμε και συμβάλλουμε για την ομαλή και γρήγορη υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών».

Το χαλάζι, σε μέγεθος καρυδιού, έπεφτε για τουλάχιστον μισή ώρα χθες το απόγευμα καταστρέφοντας αδυσώπητα καλλιέργειες με κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα και βερίκοκα, όπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο παραγωγός από την Καλή Πέλλας, Θανάσης Αντωνίου. «Ο ορεινός όγκος του δήμου Έδεσσας βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού η χθεσινή κακοκαιρία κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, οδηγώντας στην απόγνωση τους καλλιεργητές, οι οποίοι όχι μόνο τελικά δεν θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, αφού καταστράφηκαν ολοσχερώς στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να βάλουν και από την τσέπη τους όσοι έχουν για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε τρίτους» επισημαίνει.

«Έριχνε για περίπου 15 λεπτά χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού. Καταστραφήκαμε» δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρνισσας, Γιώργος Παπαδόπουλος και προσθέτει: «η χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους κι έτσι προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο, σπάζοντας κλαδιά και κολώνες και σχίζοντας ακόμη και αντιχαλαζικά δίχτυα. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της πολιτείας και να ξεκινήσουν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, το συντομότερο, την εκτιμητική διαδικασία».

«Στο 100% ανέρχεται η ζημιά στα 65 στρέμματα με κεράσια και 130 στρέμματα με μήλα που καλλιεργούμε στην περιοχή Παναγίτσα» αναφέρει, από την πλευρά του, ο παραγωγός Ορφέας Νικολαΐδης, ο οποίος αποτιμά το ύψος των δικών του ζημιών -με μια πρώτη εκτίμηση- σε 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, από αύριο οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ θα μεταβούν στα σημεία των καταστροφών προκειμένου να τις καταγράψουν κι έτσι να μπορέσουν οι καλλιεργητές, ακολουθώντας την γνώριμη πλέον για αυτούς διαδικασία, να αποζημιωθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

