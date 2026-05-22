Αύξηση 3,2% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 17.117.834 χιλ. ευρώ, έναντι των 16.580.377χιλ. ευρώ α' τρίμηνο του 2025.

Ωστόσο, υπήρξε μείωση 16% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 20.366.515 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 5.884.309 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5.755.468 χιλ. ευρώ και μείωση 25,3% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7.876.587 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (12,1%).

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%). Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (25,9%).

*Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (13%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Ηπείρου (5,4%).

Περιφέρεια Αττικής (4,4%).

Ενώ, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,5%).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,5%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,3%).

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3,3%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (0,7%).

Περιφέρεια Πελοποννήσου (0,1%).

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9.585.868 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 9.478.760 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 4.430.289 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 4.363.386 χιλ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

