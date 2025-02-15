Από τις 15 Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που αφορά τον νέο τρόπο πληρωμής ορισμένων προνοιακών παροχών και επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ και τη ΔΗΠΑ, καθώς προβλέπεται η καταβολή του 50% του ποσού μέσω πίστωσης σε ειδική προπληρωμένη κάρτα (το υπόλοιπο 50% σε μετρητά).

Μία μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκσυχρονισμό και τη μέγιστη διαφάνεια στον έλεγχο των επιδομάτων που αποτελούν το 3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί ότι το Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση των πληρωμών, μέσω προπληρωμένων καρτών, θα εξασφαλίζει την ταχύτητα,και την αποφυγή φαινομένων απάτης. Σημειώνεται δε ότι η καταβολή τους στην ειδική προπληρωμένη κάρτα, η οποία εκδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), θα γίνεται στον ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρεί ο δικαιούχος.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η εισαγωγή της προπληρωμένης κάρτας σε μια σειρά από επιδόματα -καθώς στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ίσχυε ήδη- αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού ώστε να υπάρξει μέγιστη απόδοση των χρημάτων που διαθέτει το κράτος για να υποστηρίζει τις οικογένειες και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Η καταβολή των περισσότερων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ μέσω αυτών των καρτών, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα απλοποιήσει τη διαδικασία χορήγησης τους για τους ωφελούμενους. Μην ξεχνάτε ότι μόνο το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ καταβάλλει κάθε χρόνο, μόνο για τέσσερα επιδόματα που θα μπαίνουν στην προπληρωμένη κάρτα – παιδιού, γέννησης, αναδοχής, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – ποσό 1,5 δισ. ευρώ. Συνυπολογίστε και ένα αντίστοιχο ποσό για τα υπόλοιπα επιδόματα της ΔΥΠΑ, άρα μιλάμε για, σχεδόν, 3 δισ. ευρώ. Ο δικαιούχος κάθε επιδόματος που θα πληρώνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας θα μπορεί να δαπανά εώς και 50% του ποσού που λαμβάνει σε μετρητά ενώ για το υπόλοιπο θα απαιτείται να κάνει χρήση της προπληρωμένης κάρτας. Συμπληρωματικά, η προπληρωμένη κάρτα γίνεται ένα ακόμη μέσο της Πολιτείας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ότι το έργο της προπληρωμένης κάρτας υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 85% του προϋπολογισμού, αφορά λοταρία με επιβράβευση στους δικαιούχους ώστε η χρήση της προπληρωμένης κάρτας να έχει και μεγαλύτερη αποδοχή και μεγαλύτερη διασπορά. Μέσω της λοταρίας 8.500 δικαιούχοι των επιδομάτων θα πάρουν μπόνους επιπλέον 1.000 ευρώ».

Ταυτόχρονα η κ. Ζαχαράκη διευκρινίζει ότι «ούτως ή άλλως τα επιδόματα αναπηρίας θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται όπως πριν καθώς εξαιρούνται από το πρόγραμμα ενώ έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για τις περιπτώσεις ατόμων με οπτική αναπηρία που λαμβάνουν και άλλα επιδόματα. «Θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία και την δικαιοσύνη στη στόχευση μας».

Ειδικότερα, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα για την καταβολή του συνόλου των κοινωνικών του παροχών που εμπίπτουν στο νέο τρόπο πληρωμής.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 50% του ποσού κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

Εξαιρούνται από τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας τα άτομα που διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ ότι έχουν οπτική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, για τους οποίους θα εξακολουθήσει να ισχύει η καταβολή μέσω πίστωσης λογαριασμού πληρωμών (IBAN).

Ειδικά για την περίπτωση του επιδόματος παιδιού (Α21), ως χρόνος έναρξης καταβολής του μέσω της προπληρωμένης κάρτας, ορίζεται η 30.05.2025.

Η διαδικασία αίτησης έκδοσης της προπληρωμένης κάρτας υποστηρίζεται από Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος. Το ΟΠΣ διαλειτουργεί με τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές των Δ.ΥΠ.Α και ΟΠΕΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με τα συστήματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) μέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Οι κάτοχοι προπληρωμένης κάρτας θα συμμετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα δημόσιας κλήρωσης (λοταρία) για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

25 χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις

1. Σε τι χρησιμεύει ο νέος τρόπος πληρωμής μέσω προπληρωμένων καρτών;

Η πληρωμή μέσω προπληρωμένων καρτών έχει ως στόχο την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της καταβολής των δικαιούμενων ποσών στους δικαιούχους, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

2. Ποιες κοινωνικές παροχές θα καταβάλλονται στην προπληρωμένη κάρτα;

Οι κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται στην προπληρωμένη κάρτα είναι οι παρακάτω:

Παροχές ΟΠΕΚΑ:

1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

2. Επίδομα Αναδοχής

3. Επίδομα Γέννησης

4. Επίδομα Παιδιού (Α21)

Παροχές ΔΥΠΑ:

1. Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

2. Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων

3. Επίδομα Ξεναγών

4. Επίδομα Δασεργατών

5. Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων

6. Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων

7. Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών

8. Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

9. Βοήθημα Ανεργίας και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

10. Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων

11. Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

12. Επίδομα Εργασίας

13. Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

14. Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

15. Επίδομα Γονικής Άδειας

3. Πότε ξεκινά η εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής μέσω προπληρωμένης κάρτας;

Η εφαρμογή της πληρωμής μέσω προπληρωμένης κάρτας ξεκινά από την 15η Μαρτίου 2025 για τα εντασσόμενα επιδόματα, με εξαίρεση το Επίδομα Παιδιού (Α21), για το οποίο η πληρωμή μέσω προπληρωμένης κάρτας θα εφαρμοστεί από 30/5/2025.

4. Πώς λειτουργεί η προπληρωμένη κάρτα;

Σε κάθε δικαιούχο ενός ή περισσότερων επιδομάτων θα αντιστοιχεί μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα, η οποία θα χρησιμεύει αποκλειστικά για την καταβολή του συνόλου των κοινωνικών του παροχών. Την κάρτα αυτή θα εκδίδει και θα αποστέλλει Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), στον οποίο ο δικαιούχος διατηρεί ενεργό λογαριασμό πληρωμών (IBAN).

Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) μέχρι το μισό του ποσού του κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος. Το υπόλοιπο κάθε φορά ποσό θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

5. Ποιοι είναι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που συμμετέχουν στην έκδοση ειδικής προπληρωμένης κάρτας μέχρι σήμερα είναι:

- Εθνική Τράπεζα

- Alpha Bank

- Attica Bank

- Τράπεζα Πειραιώς

- Eurobank

- Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

- Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

-Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

6. Δεν διαθέτω ενεργό λογαριασμό σε κάποιον από τους παραπάνω παρόχους. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να προχωρήσετε στο άνοιγμα λογαριασμού σε κάποιον από τους παραπάνω παρόχους, προκειμένου να δρομολογηθεί η έκδοση προπληρωμένης κάρτας στην οποία θα πιστώνονται οι παροχές σας.

7. Λαμβάνω τα επιδόματά μου μέσω ΕΛΤΑ. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

Και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προχωρήσετε στο άνοιγμα λογαριασμού σε κάποιον από τους παρόχους οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς η ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. δεν συμμετέχει μέχρι σήμερα σε αυτό.

8. Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω προπληρωμένη κάρτα;

Η διαδικασία αίτησης έκδοσης της προπληρωμένης κάρτας ξεκινά αυτόματα μέσω νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος ( https://prepaid.minscfa.gov.gr/ ). Το πληροφοριακό σύστημα διαλειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ και ανακτά τον IBAN και τη διεύθυνση που έχετε ήδη δηλώσει στις αιτήσεις σας για επιδόματα. Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να εισέλθετε στο νέο σύστημα εντός πέντε ημερών για να προβείτε σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και, εφόσον το επιθυμείτε, σε τυχόν αλλαγή τους. Εάν δεν προβείτε σε κάποια ενέργεια εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, η αίτησή σας υποβάλλεται με τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από τους Φορείς (Δ.ΥΠ.Α. ή/και ΟΠΕΚΑ) προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στον οποίο αντιστοιχεί ο IBAN. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών προχωρά στον έλεγχο της αίτησης και στη συνέχεια στην έκδοση και αποστολή της προπληρωμένης κάρτας σας.

9. Πώς εισέρχομαι στο νέο πληροφοριακό σύστημα;

Στο νέο πληροφοριακό σύστημα εισέρχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς- διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TaxisNet).

10. Λαμβάνω δύο ή παραπάνω επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται σε διαφορετικούς ΙΒΑΝ. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

Στην περίπτωση που λαμβάνετε δύο ή περισσότερα επιδόματα σε διαφορετικούς ΙΒΑΝ, τότε θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα σας ζητείται να ακολουθήσετε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να εισέλθετε στο νέο πληροφοριακό σύστημα και να εισαγάγετε έναν και μοναδικό ΙΒΑΝ. Η επιλογή/εισαγωγή ενός και μοναδικού IBAN αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει η υποβολή αίτησης έκδοσης προπληρωμένης κάρτας, άρα και η καταβολή των παροχών σας.

11. Λαμβάνω δύο ή παραπάνω επιδόματα και στις αιτήσεις μου είχα δηλώσει διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας ή/και αλληλογραφίας. Σε ποια διεύθυνση θα μου αποσταλεί η κάρτα;

Στην περίπτωση που λαμβάνετε δύο ή περισσότερα επιδόματα και στις σχετικές αιτήσεις σας έχετε δηλώσει δύο διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας ή/και αλληλογραφίας, θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα σας ζητείται να ακολουθήσετε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να εισέλθετε στο νέο πληροφοριακό σύστημα και να εισαγάγετε μία και μοναδική διεύθυνση για την αποστολή της κάρτας σας. Η εισαγωγή μίας και μοναδικής διεύθυνσης αποστολής της κάρτας αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει η υποβολή αίτησης έκδοσης προπληρωμένης κάρτας, άρα και η καταβολή των παροχών σας.

12. Λαμβάνω και εγώ και ο/η σύζυγός μου επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή/και τη ΔΥΠΑ χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό (IBAN) στον οποίο είμαστε συνδικαιούχοι. Θα πρέπει ένας από του δύο να δηλώσει διαφορετικό λογαριασμό (IBAN) για να προχωρήσει η έκδοση της κάθε προπληρωμένης κάρτας;

Όχι. Η δήλωση του ίδιου λογαριασμού (IBAN) στο πληροφοριακό σύστημα από διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος δεν επηρεάζει τη διαδικασία έκδοσης της προσωπικής ειδικής προπληρωμένης κάρτας.

13. Με ποιον τρόπο μπορώ να ενημερωθώ για την πορεία αίτησης έκδοσης της κάρτας μου;

Για την πορεία της αίτησης έκδοσης της κάρτας σας (υποβολή, έγκριση ή απόρριψη) θα ενημερώνεστε μέσω προσωποποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος. Μπορείτε όμως ανά πάσα στιγμή να εισέρχεστε με τους κωδικούς TaxisNet στο νέο πληροφοριακό σύστημα και να ελέγχετε την πορεία της αίτησής σας.

14. Πώς θα παραλάβω την κάρτα μου;

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) είναι αρμόδιοι για την αποστολή των προπληρωμένων καρτών στην δηλωθείσα διεύθυνση των δικαιούχων ή μεριμνούν για την αυτοπρόσωπη παραλαβή τους από τα οικεία καταστήματά τους.

15. Είμαι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και διαθέτω ήδη προπληρωμένη κάρτα. Τι συμβαίνει με τη δική μου περίπτωση;

Στην περίπτωση που εκδότης της κάρτας σας είναι η Εθνική Τράπεζα, η Attica Bank ή η Τράπεζα Πειραιώς, τότε δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια, καθώς θα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την προπληρωμένη κάρτα που ήδη διαθέτετε. Παρ’ όλα αυτά, η κάρτα σας πλέον θα λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, δηλαδή, το σύνολο των επιδομάτων σας θα πιστώνεται σε αυτήν και θα έχετε δικαίωμα ανάληψης έως το 50% του ποσού. Στην περίπτωση που εκδότης της κάρτας σας είναι κάποιος από τους υπόλοιπους πέντε (5) Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (βλ. ερώτηση 5 παραπάνω), θα ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης νέας προπληρωμένης κάρτας.

16. Έχω παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα πιστωθεί το επίδομά μου;

Η προπληρωμένη κάρτα αποτελεί τον νέο τρόπο πληρωμής του επιδόματος που έχει εγκριθεί στο δικαιούχο. Οι προϋποθέσεις όμως με βάση τις οποίες αυτό εγκρίνεται, απορρίπτεται ή ακόμα και ανακαλείται η αρχική έγκρισή του, δεν αλλάζουν και έχουν να κάνουν με την νομοθεσία που το διέπει. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και στη περίπτωση που έχει εκδοθεί, παραληφθεί και ενεργοποιηθεί η προπληρωμένη κάρτα, υπάρχει ενδεχόμενο, για λόγους που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, να μην πιστωθεί το ποσό του αιτούμενου επιδόματος.

17. Έλαβα την κάρτα μου. Μπορώ να κάνω συναλλαγές;

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την πρώτη χρήση της κάρτα σας είναι η ενεργοποίηση της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που την εξέδωσε.

18. Υπάρχουν κατηγορίες συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας;

Δεν είναι δυνατή η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για συναλλαγές που αφορούν σε αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

19. Είναι ασφαλής η χρήση της προπληρωμένης κάρτας;

Ναι, η χρήση της προπληρωμένης κάρτας είναι εξίσου ασφαλής με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής κάρτας. Είναι σημαντικό να μην αποκαλύπτετε σε κανέναν τον προσωπικό σας κωδικό (PIN).

20. Υπάρχουν χρεώσεις για τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας;

Οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ του παρόχου σας ή από ΑΤΜ συνεργαζόμενων με τον Πάροχό σας δικτύων και οι πληρωμές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που θα πραγματοποιείτε με την κάρτα σας δεν επιφέρουν καμία χρέωση.

21. Πώς θα μπορώ να ελέγχω το υπόλοιπο και τις κινήσεις της προπληρωμένης κάρτας;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που την εξέδωσε, θα έχετε μια σειρά τρόπων ώστε να ελέγχετε το υπόλοιπο και τις κινήσεις της κάρτας σας (όπως μέσω internet banking, μέσω mobile banking, σε ΑΤΜ, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή μέσω ταχυδρομείου). Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους παρεχόμενους τρόπους ενημέρωσης διαθέσιμου υπολοίπου και κινήσεων έκαστου Παρόχου και στην επίσημη ιστοσελίδα του.

22. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της κάρτας;

Να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που την εξέδωσε. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται στον φάκελο παραλαβής της προπληρωμένης σας κάρτας. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα έκαστου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

23. Χρησιμοποιώ την κάρτα μου, όμως επιθυμώ να αλλάξω Τράπεζα. Είναι αυτό δυνατό;

Με την είσοδό σας στο νέο πληροφοριακό σύστημα μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση νέας προπληρωμένης κάρτας, συμπληρώνοντας το IBAN του νέου Παρόχου, στον οποίο διατηρείτε ενεργό λογαριασμό.

24. Έχω κίνητρο να χρησιμοποιώ την κάρτα για αγορές όσο το δυνατόν περισσότερο;

Ναι. Έχει προβλεφθεί ειδικό πρόγραμμα δημόσιας κλήρωσης (λοταρία), μέσω του οποίου θα αναδειχθούν συνολικά 8.500 τυχεροί, καθένας εκ των οποίων θα κερδίσει από 1.000 ευρώ. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για αγορές (πάνω δηλαδή από το ελάχιστο ποσοστό του 50%), τόσο περισσότεροι θα είναι οι λαχνοί με τους οποίους θα συμμετέχετε στην κλήρωση, συνεπώς και οι πιθανότητες να κερδίσετε.

25. Χρειάζεται να προβώ άμεσα σε κάποια ενέργεια πριν την έναρξη του νέου τρόπου πληρωμής;

Όσοι λαμβάνουν ήδη κάποιο από τα επιδόματα που εμπίπτουν στον νέο τρόπο πληρωμής ή πρόκειται να λάβουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2025, ενθαρρύνονται, πρώτον, να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών (IBAN) σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) ο οποίος συμμετέχει στο Πρόγραμμα, στην περίπτωση που δε διαθέτουν ήδη ενεργό λογαριασμό σε κάποιον Πάροχο από τους προαναφερθέντες ή λαμβάνουν τις προνοιακές παροχές τους μέσω ΕΛΤΑ. Δεύτερον, είναι καλό οι υφιστάμενοι δικαιούχοι (εκτός του Επιδόματος Παιδιού-Α21), να επικαιροποιήσουν από τώρα, αν χρειάζεται, τα στοιχεία τους και ιδίως τις δηλωθείσες διευθύνσεις τους, στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των επιδομάτων που λαμβάνουν από τη ΔΥΠΑ ή/και τον ΟΠΕΚΑ.

