Βρήκαμε την απόχρωση ρουζ που δείχνει ονειρικά σε κάθε τόνο επιδερμίδας

Είτε πρόκειται για νέα τεχνική εφαρμογής, για μια τάση ή για έναν καινοτόμο τύπο προϊόντος, είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι το ρουζ είναι πιο δημοφιλές από ποτέ. Εκτός από τις τεχνικές, οι αποχρώσεις του ρουζ είναι επίσης μια τάση φέτος. Οι πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις κυριάρχησαν στα καλοκαιρινά μακιγιάζ, ενώ οι κόκκινες τονίστηκαν κατά την περίοδο του φθινοπώρου για να προσφέρουν πιο σκούρες και δραματικές εμφανίσεις.

Η τελευταία απόχρωση που έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητή ίσως να μην είναι αυτή που περιμένατε, αλλά προσφέρει μια υπέροχη φυσική λάμψη. Καλωσορίστε το καφέ ρουζ. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τάσεις, το καφέ ρουζ δεν στοχεύει στο να δημιουργήσει μια έντονη και χρωματιστή εμφάνιση. Αντίθετα, προσθέτει ζεστασιά και αγκαλιάζει το φυσικό αποτέλεσμα. Παρακάτω, όσα πρέπει να γνωρίζετε για το καφέ ρουζ.

Ποιες επιδερμίδες ταιριάζουν με το καφέ ρουζ;

Το ρουζ είναι ένα καθολικό προϊόν μακιγιάζ, αλλά ορισμένα χρώματα δεν είναι τόσο εύκολα να εφαρμοστούν σε όλους τους τόνους επιδερμίδας. Ωστόσο, το καφέ ρουζ είναι η εξαίρεση. Σύμφωνα με τη διάσημη makeup artist Ash K Holm, το καφέ ρουζ είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ταιριάζει σε διάφορους τύπους επιδερμίδας. Αυτή η απόχρωση του ρουζ είναι σχεδιασμένη να προσφέρει ζεστασιά στην επιδερμίδα με διαφορετικούς τρόπους. «Για μεσαίους και σκούρους τόνους, το καφέ ρουζ ενισχύει τις ζεστές αποχρώσεις της επιδερμίδας, ενώ για πιο ανοιχτές επιδερμίδες, προσφέρει ένα απαλό ηλιοκαμένο αποτέλεσμα», λέει η Holm.

Αν νομίζετε ότι το αποτέλεσμα μοιάζει με bronzer, δεν κάνετε λάθος. Η makeup artist Emily Gray σημειώνει ότι το καφέ ρουζ μπορεί να μοιάζει με bronzer αν η απόχρωση είναι πολύ σκούρα. «Τα καφέ ρουζ με μια ελαφριά κόκκινη απόχρωση μπορεί να προσφέρουν καλύτερη ροδαλή εμφάνιση και πιο φυσικό χρώμα», λέει η Gray.

Πώς να εφαρμόσετε το καφέ ρουζ

Η τοποθέτηση είναι το κλειδί για την εφαρμογή του καφέ ρουζ. Σε αντίθεση με πιο απαλές αποχρώσεις, όπως το ροζ ή το ροδακινί, το καφέ μπορεί να φαίνεται "βρώμικο" αν το τοποθετήσετε σε λάθος περιοχή του προσώπου. Για να το αποφύγετε αυτό, η Holm προτείνει να επικεντρωθείτε στα μήλα των ζυγωματικών και να το αναμίξετε προς τους κροτάφους για ένα ανυψωτικό αποτέλεσμα. Αν επιθυμείτε μια πιο sculpted εμφάνιση, μπορείτε να συγκεντρώσετε το χρώμα ακριβώς κάτω από τα ζυγωματικά ως απαλό contour.

Η ανάμιξη είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα για να μην φαίνεται το καφέ ρουζ "κομματιασμένο". Αν έχετε δυσκολία να το κάνετε να φαίνεται φυσικό, η Gray προτείνει να χρησιμοποιήσετε λίγο bronzer. «Τα καφέ ρουζ συνήθως δείχνουν πολύ ωραία όταν αναμειγνύονται με bronzer», εξηγεί. «Αυτό βοηθά να γίνει το ρουζ πιο ομοιόμορφο και πιο ευκολοφόρετο».

