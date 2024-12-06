Αυτά είναι τα καινούρια παπούτσια που λανσάρει η Balenciaga - Μια σόλα... 450 δολαρίων που διχάζει

Ο γνωστός οίκος μόδας, Balenciaga, λάνσαρε τα καινούρια της υποδήματα τα οποία συζητιούνται έντονα και διχάζουν το διαδίκτυο.

Η Balenciaga δεν είναι γνωστή για πρακτικά της παπούτσια αλλά τα “zero shoes” είναι σε άλλο… επίπεδο.

Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου, Demna Gvasalia παρουσίασε τη συλλογή του για το φθινόπωρο 2024 και το παπούτσι που ξεχώρισε είναι ένα είδος παντόφλας, που ονομάζεται «The Zero».

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σόλα που αφήνει όλο το πόδι ακάλυπτο, εκτός του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού. Η τιμή τους, 450 αμερικανικά δολάρια και είναι εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένα από αφρό EVA.

Οι εικόνες των παπουτσιών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και οι χρήστες είναι διχασμένοι. Κάποιοι αναφέρουν πως φαίνονται άνετα ενώ άλλοι απορούν πώς μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει με αυτά καθώς είναι σαν να περπατά κανείς ξυπόλητος, ενώ ακόμα και κάλτσες να φορέσεις, όπως αναρωτιέται άλλος χρήστης, αυτές θα λερωθούν.

Πολλοί επίσης εκτιμούν πως η Balenciaga κάνει κάποιο κοινωνικό πείραμα για να δει εάν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει μεγάλα ποσά για άσχημα, μη βολικά παπούτσια επειδή τα δημιουργεί απλά ένας μεγάλος οίκος...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.