Νέα βιογραφία για τον Εμίλιο Πούτσι: Ο κατάσκοπος που έγινε ίνδαλμα της μόδας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το νέο βιβλίο «Emilio Pucci: The Astonishing Odyssey of a Fashion Icon» εξερευνά τη ζωή του ιδρυτή του ιταλικού οίκου μόδας Pucci, Εμίλιο Πούτσι, προτού γίνει διάσημος σχεδιαστής.

Συγγραφείς της βιογραφίας είναι η ανιψιά του, Ιντάνα Πούτσι, και ο σύζυγός της, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός και συγγραφέας, Τέρενς Γουόρντ.

Το βιβλίο αποκαλύπτει τον κρίσιμο ρόλο του Εμίλιο Πούτσι κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ως εργαλείο για τη μεταβίβαση σημαντικών εγγράφων στους Συμμάχους, πριν την καριέρα του στον χώρο της μόδας.

Νέο βιβλίο εξερευνά τη δημιουργία του ιταλικού οίκου μόδας Pucci και τη ζωή του ιδρυτή του, Εμίλιο Πούτσι προτού γίνει διάσημος σχεδιαστής.

Συγγραφείς της βιογραφίας «Emilio Pucci: The Astonishing Odyssey of a Fashion Icon» είναι η ανιψιά του, συγγραφέας και δημιουργός ντοκιμαντέρ, Ιντάνα Πούτσι και ο σύζυγός της, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός και συγγραφέας, Τέρενς Γουόρντ.

«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τον σχεδιαστή μόδας Εμίλιο Πούτσι, είναι τα φωτεινά, στροβιλιζόμενα χρώματά του και τα άνετα, ελεύθερα υφάσματά του, και όλες, από τη Σοφία Λόρεν μέχρι την Τζάκι Κένεντι, που φόρεσαν τα εντυπωσιακά φορέματα που προσωποποιούν τη Dolce Vita. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν για τον Pucci, ωστόσο, είναι ότι προτού δημιουργήσει τα παγκοσμίως διάσημα ρούχα του, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο κατά των Ναζί διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να περάσει λαθραία στους Συμμάχους ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Μέσα από ημερολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις και αποχαρακτηρισμένα πολεμικά αρχεία, το βιβλίο καταγράφει τα πρώτα χρόνια της ζωής και της οικογένειας του Εμίλιο Πούτσι, τα σχολικά χρόνια, την ενασχόληση με τον αθλητισμό, τη στρατιωτική θητεία και τον ελάχιστα γνωστό ρόλο του στη μεταφορά ημερολογίων από τον γαμπρό του Μουσολίνι στους Συμμάχους. Τα ζωτικής σημασίας έγγραφα αποτέλεσαν αποδεικτικά στοιχεία στις Δίκες της Νυρεμβέργης και οδήγησαν στη σύλληψη και φυλάκιση του Εμίλιο Πούτσι από τους Ναζί.

Η επακόλουθη επιστροφή του στην Ιταλία, η πολιτική του καριέρα και η δημιουργία της διάσημης μάρκας του ολοκληρώνει τη βιογραφία. Οι συγγραφείς ζωντανεύουν τις πιο σκοτεινές και φωτεινές μέρες της Ιταλίας, με τον Εμίλιο Πούτσι στο επίκεντρο. Η Ιταλία στο τέλος του πολέμου ήταν διαλυμένη και η Φλωρεντία, την οποία η οικογένεια Πούτσι αποκαλούσε σπίτι της για επτά αιώνες, ήταν ισοπεδωμένη.

Ο Εμίλιο Πούτσι, ο οποίος ήταν πιλότος τορπιλοφόρου επέστρεψε σπίτι του τραυματισμένος στο σώμα και την ψυχή, έχοντας υπομείνει δοκιμασίες που θα είχαν καταστρέψει πολλούς, αλλά, όπως και η ίδια η Ιταλία, αναστήθηκε από τις στάχτες και συνέχισε να σχεδιάζει μερικές από τα πιο εκθαμβωτικές δημιουργίες μόδας όλων των εποχών.

Συνέβαλε επίσης στην έναρξη μιας νέας εποχής δημιουργικότητας στην Ιταλία, η οποία έγινε και πάλι η Μέκκα της μόδας, της τέχνης, του design, του κινηματογράφου και άλλων, αναφέρεται στην περίληψη.

Δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως η κόρη του Μουσολίνι και ο Άλεν Ντάλες, η πόλη της Φλωρεντίας και το μυθικό νησί Κάπρι- εμπλουτίζουν αυτή τη συναρπαστική αφήγηση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου The St. Martin's Publishing Group από τον οποίο κυκλοφόρησε το βιβλίο.

