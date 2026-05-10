Louis Vuitton: Η κόκκινη σοκολατένια Egg Bag για τη Γιορτή της Μητέρας

Ο Louis Vuitton τιμά τη Γιορτή της Μητέρας με μια ειδικά σχεδιασμένη σοκολατένια εκδοχή της θρυλικής Egg Bag, δημιουργημένη από τον διακεκριμένο pastry chef του οίκου, Μαξίμ Φρεντερίκ (Maxime Frédéric).

«Ντυμένη» σε ένα βαθύ, αριστοκρατικό κόκκινο και διακοσμημένη με το εμβληματικό μονόγραμμα του οίκου, η κορυφαία σοκολατένια δημιουργία αντανακλά με απόλυτη ακρίβεια το σχήμα και τη δομή του αυθεντικού αξεσουάρ. Οι οβάλ γραμμές της αποδίδονται με τη στιβαρότητα ενός κομματιού υψηλής ραπτικής ενώ οι ραφές και το φερμουάρ έχουν αποτυπωθεί με τέτοια σχολαστικότητα, που για μια στιγμή σε πείθουν πως πρόκειται για ένα αντικείμενο προορισμένο να μείνει αναλλοίωτο στον χρόνο.

Σύμφωνα με το Μagnifissance, η αριστουργηματική δημιουργία διαθέτει το εξαιρετικό στιλπνό φινίρισμα που χαρακτηρίζει τις θρυλικές αποσκευές του οίκου, μόνο που εδώ, η επιφάνεια είναι προορισμένη να σαγηνεύσει το βλέμμα και στη συνέχεια να λιώσει στον ουρανίσκο.

Τα δύο κελύφη από μαύρη σοκολάτα κλείνουν μέσα τους μια κρεμώδη πραλίνα φιστικιού κάτω από μια πλούσια στρώση καραμέλας σμέουρου. Ωστόσο η γλυκύτητά τους μετριάζεται επιδέξια από τη γλυκόπικρη σπιρτάδα του ζαχαρωμένου πορτοκαλιού ενώ τη βάση της σύνθεσης ολοκληρώνουν καβουρδισμένα πεκάν και φουντούκια.

Η «τσάντα» συνοδεύεται από ένα σετ με έξι μίνι σοκολατένιες καρδιές καθεμία από τις οποίες φέρει διακριτικά στοιχεία της σχεδιαστικής ταυτότητας του οίκου, μετατρέποντας το δώρο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.

Η συλλογή διατίθεται αποκλειστικά στις μπουτίκ του οίκου στη Νέα Υόρκη και έρχεται να επιβεβαιώσει πως η αληθινή πολυτέλεια κρύβεται συχνά στις πιο γλυκές λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

