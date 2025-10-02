Λογαριασμός
Λόρα Ντερν: Η ηθοποιός του «Big Little Lies» έκλεψε την παράσταση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (video)

Η ηθοποιός άνοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λευκό φόρεμα με λεπτές τιράντες και χαμηλή μέση, το οποίο ήταν κεντημένο με εκατοντάδες τρισδιάστατα λουλούδια

Λόρα Ντερν

Η Λόρα Ντερν (Laura Dern), γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Big Little Lies», έκλεψε την παράσταση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τη συλλογή 'Ανοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Γκαμπριέλα Χερστ (Gabriela Hearst).

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα η ηθοποιός είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στη Νέα Υόρκη, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ, επιλέγοντας μία μαύρη δημιουργία της σχεδιάστριας.

Με καλεσμένες στην πρώτη σειρά τις Κουίντα Μπράνσον, Ολίβια Παλέρμο και Κοκό Ροσά, η Ντερν άνοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λευκό φόρεμα με λεπτές τιράντες και χαμηλή μέση το οποίο ήταν κεντημένο με εκατοντάδες τρισδιάστατα λουλούδια σε κρεμ απόχρωση. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σανδάλια σε boho στυλ, προσδίδοντας έναν αέρα αβίαστης κομψότητας.

Σύμφωνα με το E! News, το ντεμπούτο της Ντερν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τη σχεδιάστρια έχοντας επιλέξει αρκετές φορές τις εντυπωσιακές της δημιουργίες.

Ενδεικτικά, το 2017, στην πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, φόρεσε μια δημιουργία της Χερστ με εντυπωσιακά γεωμετρικά κοψίματα σε έντονο μπλε χρώμα.

