Η Λόρα Ντερν (Laura Dern), γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Big Little Lies», έκλεψε την παράσταση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τη συλλογή 'Ανοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Γκαμπριέλα Χερστ (Gabriela Hearst).

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα η ηθοποιός είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στη Νέα Υόρκη, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ, επιλέγοντας μία μαύρη δημιουργία της σχεδιάστριας.

Laura Dern walking for gabriela hearst ss26 show in Paris. pic.twitter.com/xbd6g48QEb — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@ArtinShots) October 1, 2025

Με καλεσμένες στην πρώτη σειρά τις Κουίντα Μπράνσον, Ολίβια Παλέρμο και Κοκό Ροσά, η Ντερν άνοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λευκό φόρεμα με λεπτές τιράντες και χαμηλή μέση το οποίο ήταν κεντημένο με εκατοντάδες τρισδιάστατα λουλούδια σε κρεμ απόχρωση. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σανδάλια σε boho στυλ, προσδίδοντας έναν αέρα αβίαστης κομψότητας.

Σύμφωνα με το E! News, το ντεμπούτο της Ντερν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τη σχεδιάστρια έχοντας επιλέξει αρκετές φορές τις εντυπωσιακές της δημιουργίες.

Ok queen! Laura Dern walked in Gabriela Hearst's Spring-Summer 2026 show for Paris Fashion Week 🩶 📸: Getty, REUTERS pic.twitter.com/TPXiYHP7ls — Page Six (@PageSix) October 1, 2025

Ενδεικτικά, το 2017, στην πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, φόρεσε μια δημιουργία της Χερστ με εντυπωσιακά γεωμετρικά κοψίματα σε έντονο μπλε χρώμα.

Πηγή: skai.gr

