Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι νέα διευθύντρια δημιουργικού στον οίκο Fendi

Ο όμιλος LVMH διόρισε τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι (Maria Grazia Chiuri) νέα διευθύντρια δημιουργικού του οίκου Fendi.

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια διαδέχεται τη Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι (Silvia Venturini Fendi), η οποία παραιτήθηκε από τη θέση τον περασμένο μήνα.

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι, η οποία νωρίτερα φέτος παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας γυναικείας ένδυσης στον Christian Dior, εργάστηκε στον Fendi το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1990 και είχε ρόλο στην ανάπτυξη της διάσημης τσάντας Baguette της εταιρείας. Θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 τον Φεβρουάριο στο Μιλάνο.

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα στη μόδα σήμερα και είμαι ενθουσιασμένος που επέλεξε να επιστρέψει στον Fendi για να συνεχίσει να εκφράζει τη δημιουργικότητά της εντός του ομίλου LVMH» δήλωσε ο πρόεδρος του LVMH, Μπερνάρ Αρνό.

Η Κιούρι εντάχθηκε στον Dior το 2016 από τον Valentino και μεταμόρφωσε την εικόνα και την προσφορά προϊόντων του. Ενώ εργαζόταν στον γαλλικό οίκο μόδας, ηγήθηκε της δημιουργίας νέων επιτυχημένων αξεσουάρ. Η Γαλλία απένειμε στην Κιούρι το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, την ύψιστη τιμή της χώρας, το 2019.

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια ξεκίνησε την καριέρα της στον οίκο Fendi το 1989 στο τμήμα σχεδιασμού τσάντας και μετακόμισε στον Valentino το 1999 ως σχεδιάστρια αξεσουάρ, πριν προαχθεί σε διευθύντρια δημιουργικού μαζί με τον Pierpaolo Piccioli το 2008.

Εντάχθηκε στον Dior το 2016, ως η πρώτη γυναίκα σχεδιάστρια από την ίδρυση του οίκου το 1947 και διαδέχθηκε τους Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano και Raf Simons.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

