Wes Anderson: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ο Γουές Άντερσον θα τιμηθεί στο 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης θα λάβει το βραβείο «Cartier Glory to the Filmmaker» (Δόξα στον Δημιουργό Ταινιών), το οποίο απονέμεται σε «μια προσωπικότητα με ιδιαίτερα πρωτότυπη συνεισφορά στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία».

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Palazzo del Cinema, πριν από την προβολή της τελευταίας του ταινίας, «The Wonderful Story of Henry Sugar», με πρωταγωνιστές τους Ρέιφ Φάινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ντεβ Πάτελ.

Η ταινία διάρκειας 40 λεπτών κάνει πρεμιέρα στο εκτός διαγωνισμού τμήμα του Φεστιβάλ.

