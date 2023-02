Ο Τζορτζ Μάικλ υποψήφιος για το "Rock & Roll Hall of Fame", 6 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για την πολυπόθητη θέση στο «Rock & Roll Hall of Fame» του 2023, με τον Τζορτζ Μάικλ (George Michael) την Κέιτ Μπους (Kate Bush), την Σίντι Λόπερ (Cyndi Lauper) και την Μίσι Έλιοτ (Missy Elliott) να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους.

Missy Elliott Makes History at Rock & Roll Hall of Fame https://t.co/AGgGh9d2Dn

Οι White Stripes, οι Iron Maiden, οι Joy Division/New Order, η Σέριλ Κρόου(Sheryl Crow), ο Γουίλι Νέλσον(Willie Nelson), οι Rage Against the Machine, οι Soundgarden, οι Spinners, οι A Tribe Called Quest, και ο Γουόρεν Ζέβον (Warren Zevon) συμπληρώνουν τη λίστα με τα αποτελέσματα ν΄ ανακοινώνονται τον Μάιο.

2023 Rock & Roll Hall of Fame nominees include Missy Elliot, Willie Nelson, and the late George Michael https://t.co/BOQJi1tTVF