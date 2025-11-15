To Happy Traveller στο Μινσκ της Λευκορωσίας - Δείτε το trailer

Το Happy Traveller έρχεται σε νέα μέρα! Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 16.50, ο Ευτύχης Μπλέτσας ταξιδεύει στην τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι σήμερα η εκπομπή: τη Λευκορωσία.

Με βραδινό λεωφορείο από τη Ρίγα, μέσω Βίλνιους, φτάνει στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου περνά μια ολόκληρη μέρα, εξερευνώντας τα σημαντικότερα αξιοθέατα και σημεία αναφοράς.

Επισκέπτεται την Πλατεία Ανεξαρτησίας με το Κοινοβούλιο της χώρας, περπατά στις κεντρικές λεωφόρους, ανακαλύπτει τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης, θαυμάζει τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος και ανεβαίνει στην κορυφή της Εθνικής Βιβλιοθήκης για να απολαύσει την πανοραμική θέα της πόλης.

Στη συνέχεια, κάνει στάση στο Μνημείο της Νίκης, ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Μινσκ και επισκέπτεται το Νησί των Δακρύων, αφιερωμένο στους στρατιώτες που χάθηκαν στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Δοκιμάζει τοπικές συνταγές, όπως τα παραδοσιακά ντράνικι και χρησιμοποιεί το μετρό για να ζήσει από κοντά τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα της πόλης.

Ένα διαφορετικό επεισόδιο σε έναν ανεξερεύνητο προορισμό, με την κάμερα του Happy Traveller.

