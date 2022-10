Θαυμαστές της σειράς The Watcher συρρέουν στο σπίτι της οδού 657, στο Γουέστφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ

Η νέα σειρά θρίλερ του Netflix "The Watcher" έχει θαυμαστές που συρρέουν στο Γουέστφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά οι κάτοικοι δεν ενθουσιάζονται με τη φήμη που απέκτησε η περιοχή τους.

Καθώς η σειρά βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες προβολές στην υπηρεσία streaming, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο προσπαθούν να προσεγγίσουν το ανατριχιαστικό σπίτι στην οδό 657, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

