«The Voice of Greece»: Δυναμικό ξεκίνημα με πρωτιά για τον αγαπημένο μουσικό διαγωνισμό

Με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα επέστρεψε το «The Voice of Greece», το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, και για 11η σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως παραμένει ο απόλυτος μουσικός διαγωνισμός!

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, με ανανεωμένη και κεφάτη διάθεση, συναντήθηκε ξανά και ήταν... σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον τελικό της προηγούμενης σεζόν. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις coaches, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches, οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στο stage, διεκδίκησαν μια θέση στην ομάδα τους και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, «οδηγώντας» τον μουσικό διαγωνισμό στην κορυφή της τηλεθέασης!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 22,4%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 15,4%. 2.026.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όλα όσα συνέβαιναν.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.