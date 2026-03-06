Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, έρχεται ένα νέο, ανατρεπτικό επεισόδιο, με τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται τους 30 εναπομείναντες παίκτες. Εκείνοι, υπόσχονται να βάλουν τα δυνατά τους για να διεκδικήσουν μία θέση στον ημιτελικό του δεύτερου κύκλου του «The Floor».

Δείτε trailer:

Ο Κενδέας, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την απαιτούμενη ψυχραιμία, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 22 τετράγωνα. Ως τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, καλείται να ανακοινώσει την απόφασή του: θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία ή θα υπερασπιστεί τα κεκτημένα του;

Κάποιοι παίκτες, που δεν έχουν επιλεγεί μέχρι τώρα από συμπαίκτη/ συμπαίκτριά τους, παίρνουν το «βάπτισμα του πυρός». Ποιοι θα εξαπλωθούν με προσεκτικά βήματα και στρατηγική; Ποιοι θα προσπαθήσουν να «φάνε» τα μεγάλα φαβορί και ποιοι θα αποχωρήσουν με... συνοπτικές διαδικασίες;

Το όγδοο επεισόδιο έρχεται και όλα μπορούν να συμβούν, αφού οι 30 παίκτες είναι πιο αποφασισμένοι από ποτέ να προκριθούν στον ημιτελικό!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.