Σε αναστάτωση βρίσκονται οι άνθρωποι του Βασιλιά στο Μπάκιγχαμ μετά την ανακοίνωση του Neflix ότι η πολυαναμενόμενη 5η σεζόν του The Crown θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου.

Τα επεισόδια του 5ου κύκλου θα καλύψουν την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 90 - από τον δυστυχισμένο γάμο μέχρι και το διαζύγιο του Καρόλου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, με επίκεντρο φυσικά τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας και την τότε ερωμένη του και πέτρα του σκανδάλου Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς – νυν βασιλική σύζυγο.

Μάλιστα, στην σειρά θα συμπεριληφθούν και οι συνετεύξεις που είχαν δώσει τότε Κάρολος και Νταιάνα.

Στο Παλάτι φοβούνται ότι η σειρά θα ξυπνήσει τις μνήμες της ταραγμένης εκείνης εποχής που οδήγησε τον θεσμό της μοναρχίας στην μεγαλύτερη κρίση του στη σύγχρονη Ιστορία. Επίσης, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ο λαός να «ξαναμισήσει» λόγω της σειράς τον Βασιλιά Κάρολο και την σύζυγό του.

Για να προστατέψουν την φήμη του νυν βασιλικού ζεύγους, οι άνθρωποι του Μπάκιγχαμ σπεύδουν να υπενθυμίζουν στον κόσμο ότι πρόκειται για «μυθοπλασία» και όχι ντοκιμαντέρ.

Πηγή από το στενό φιλικό περιβάλλον του Κάρολου δήλωσε στην Telegraph ότι το Netflix «δεν θα είχε ενδοιασμούς να καταστρέψει την φήμη των ανθρώπων», χαρακτηρίζοντας την σειρά The Crown ως «προϊόν εκμετάλλευσης» της ζωής της αληθινής βασιλικής οικογένειας.

«Αυτό που ξεχνούν οι άνθρωποι, είναι ότι υπάρχουν αληθινά ανθρώπινα όντα και αληθινές ζωές πίσω από αυτό (την σειρά)», είπε χαρακτηριστικά.

Buckingham Palace moves to protect King Charles's reputation from 'exploitative' Netflix dramatisation of his bitter marriage and divorce with Princess Diana https://t.co/ilWk4wnda8