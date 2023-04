Rise of the machines: Μην προσβάλλετε τα ρομπότ γιατί θα βρείτε τον μπελά σας – Βίντεο 

Rise of the machines… Μην προσβάλλετε τα ρομπότ γιατί θα βρείτε τον μπελά σας! Ο λόγος για ένα κινεζικό χιουμοριστικό σκετσάκι που έχει γίνει viral. Στο βίντεο που διαδραματίζεται, σε ένα εμπορικό κέντρο, ένας νεαρός κλωτσάει ένα φαινομενικά άκακο ρομπότ που προσπαθεί να τον ελέγξει. Τότε το συμπαθές ρομπότ βγάζει από το πουθενά ένα... τσεκούρι, ενώ σπεύδουν και άλλοι «συνάδελφοί του», οι οποίοι αρχίζουν τον νεαρό στις «ψιλές»!

Το κινεζικό χιουμοριστικό σκετσάκι με το… φαινομενικά άκακο ρομπότ ίσως να υποκρύπτει και μια προειδοποίηση θα μπορούσε να πει κανείς για τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη.



