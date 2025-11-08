Το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ έρχεται την Κυριακή 09 Νοεμβρίου στις 19.35, στον ΣΚΑΪ με μοναδική αποστολή να καθαρίσει τα λερωμένα, τα άπλυτα που μαζεύτηκαν εδώ και μια εβδομάδα!

Άμα θέλεις να κάνεις ένα ταχυδρομείο να λειτουργεί καλύτερα… το κλείνεις! Ακριβώς όπως κάνεις με την τηλεόραση αν δεν έχει καλό σήμα, την πετάς από το παράθυρο, δεν αλλάζεις κεραία! Και κάπως έτσι η περιφέρεια μένει μόνη κι έρημη…

Ένα παράξενο πράγμα με τους βουλευτές, όταν τους αναζητάς για εγκαίνια, γιορτές και πανηγύρια βρίσκονται εκεί φρεσκοσιδερωμένοι με τα όλα τους! Όταν όμως τους ψάχνεις γιατί βαράνε οι ντουφεκιές στην Κρήτη… άφαντοι!

Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προβάλλεται σε συνέχειες με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε μία καραμέλα και όχι στα email που «απλώς προωθήθηκαν».

Αλήθεια εσάς ποιον σας θυμίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο εξώφυλλο του βιβλίου του;

