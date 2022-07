Αποφασισμένος να αφήσει τον Σβαρτσενέγκερ να φάει τη… σκόνη του, ο Σταλόνε αποδέχθηκε τον ρόλο και έπεσε στο λάκκο που του είχε ανοίξει ο «Άρνι».

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Σιλβέστερ Σταλόνε σήμερα μάλλον είναι φίλοι, όμως στο μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980 είχαν εντονότατο ανταγωνισμό και λυκοφιλία. Με τα «μούσκουλά» τους αμφότεροι ήταν οι κορυφαίοι σταρ ταινιών δράσης του Χόλιγουντ, κι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους ήταν τόσο έντονος που - στην ακμή τους - δεν έπαιξαν ποτέ μαζί στην ίδια ταινία.



Ο ανταγωνισμός τους έγινε τόσο έντονος ώστε κάποτε ο Σβαρτσενέγκερ ξεγέλασε τον Σταλόνε στο να κάνει μια από τις… χειρότερες ταινίες που έγιναν ποτέ το Stop! Or My Mom Will Shoot (ο τίτλος στην Ελλάδα ήταν Ο μπάτσος της... μαμάς με συμπρωταγωνίστρια τη γλυκύτατη Εστέλ Γκέτι) που μοιραία «βούλιαξε» στο box office.



Στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο «Άρνι» προσπαθούσε να προχωρήσει την καριέρα του πέρα από τις ταινίες δράσης και να διαφοροποιήσει τους ρόλους του.



«Το Χόλιγουντ ήξερε ότι ήθελα να ξεφύγω από το να κάνω απλώς ταινίες δράσης ότι ήθελα να κάνω κωμωδίες» είχε πει ο Σβαρτσενέγκερ στο σόου του Τζίμι Κίμελ. «Γι’ αυτό έκανα, λοιπόν, το Οι Δίδυμοι, το Μπάτσος του Νηπιαγωγείου και άλλες τέτοιες ταινίες».



Παρόλο που ο Σβαρτσενέγκερ δεν ήθελε εγκλωβιστεί μόνο σε ταινίες δράσης, δεν ήταν ανόητος. Ήξερε να διακρίνει ένα κακό σενάριο, και απέρριψε έναν απαίσιο ρόλο.



«Έτσι ήρθαν σε μένα με αυτή την ταινία… Το Stop! Or My Mom Will Shoot», είπε ο Σβαρτσενέγκερ. «Και έτσι διάβασα το σενάριο και ήταν μια μ…κια, ας είμαστε ειλικρινείς. Και έτσι είπα στον εαυτό μου: ‘Δεν θα κάνω αυτή την ταινία’».



Αν και ο ίδιος έφριξε με τον ρόλο που του προτάθηκε και έσπευσε να τον απορρίψει, ήταν αρκετά έξυπνος για να ξεγελάσει τον Σταλόνε να τον αποδεχθεί, γνωρίζοντας ότι η ταινία θα ήταν πολύ κακή.





«Λοιπόν, μετά πήγαν στον 'Σλάι', και μετά ο Σλάι με κάλεσε και μού είπε, ‘Γεια σου, σού έχουν μιλήσει ποτέ για αυτήν την ταινία;’ Και είπα, ‘Ναι, σκεφτόμουν να το κάνω’ πραγματικά υπέροχη ιδέα, αυτή η ταινία(!)’»



Αποφασισμένος να αφήσει τον Σβαρτσενέγκερ να φάει τη… σκόνη του, ο Σταλόνε αποδέχθηκε τον ρόλο και έπεσε στο λάκκο που του είχε ανοίξει ο «Άρνι».



«Όταν το άκουσε, επειδή ήταν σε λογική ανταγωνισμού, τους κάλεσε αμέσως και τούς είπε: ‘Κοιτάξτε, θα κάνω ό,τι χρειαστεί, κάνω την ταινία’», είπε ο Σβαρτσενέγκερ. «Έτσι έκανε την ταινία. Και φυσικά, η ταινία πήγε κατευθείαν στην τουαλέτα» δήλωσε μειδιώντας ο Αυστριακοαμερικανός ηθοποιός.



Το Stop! Or My Mom Will Shoot ήταν όντως μεγάλη εμπορική αποτυχία, και έχει μόλις 7% θετικές ψήφους στην πλατφόρμα κριτικής ταινιών Rotten Tomatoes…

