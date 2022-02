Σε μία προσπάθεια να προσελκύσει τηλεθεατές η Ακαδημία Κινηματογράφου της Αμερικής ανακοίνωσε ότι στα φετινά βραβεία όσκαρ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για την ψηφοφορία των προτιμήσεων του κοινού που καλείται να επιλέξει την αγαπημένη του ταινία και την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή.

Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει, θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Μαρτίου και μάλιστα τρεις τυχεροί που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση θα δώσουν το παρών στην τελετή της επόμενης χρονιάς και θα παρουσιάσουν και βραβείο!

Και ενώ η ευρύτερη πεποίθηση ήταν ότι το No Way Home του Spider-Man θα επικρατήσει άνετα και αυτός ήταν ένας τρόπος για να έχει σημαντική παρουσία στην τελετή απονομής, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν διαφορετική… γνώμη.

Και αυτό γιατί τις πρώτες ώρες είχαμε έναν βομβαρδισμό ψήφων για το Snyder Cut της Justice League, που δεν έχει όμως δικαίωμα συμμετοχής και στην συνέχεια η πρωτιά πήγε σε έναν απρόσμενο παίκτη: To Cinderella της Amazon με την Camila Cabello στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία ανήκε αρχικά στη Sony που πούλησε όμως τα δικαιώματα της στην Amazon, διατηρεί με ευκολία προς το παρόν την πρωτιά και ήδη έχει αρχίσει μία μουρμούρα στο Hollywood για την κίνηση της Ακαδημίας να κάνει αυτή την ψηφοφορία μέσω του Twitter.

Θυμίζουμε ότι το κοινό και πάλι μέσω twitter θα μπορεί να επιλέγει την αγαπημένη του σκηνή της χρονιάς, χρησιμοποιώντας απλά το hashtag #OscarsCheerMoment. Σε αυτή την περίπτωση πέντε τυχεροί θα κερδίσουν εισιτήρια ενός χρόνου για κινηματογραφικές αίθουσες, συνδρομές σε streamig υπηρεσίες και αντικείμενα από το μουσείο κινηματογράφου.

Πίσω στο 2019 η Ακαδημία ήταν πολύ κοντά στο να θεσπίσει όσκαρ δημοφιλέστερης ταινίας, με στόχο να ενθαρρύνει το νεότερο σε ηλικία κοινό να παρακολουθήσει την τελετή, όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα μέλη της αλλά και κριτικούς.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία

Πριν δύο εβδομάδες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων όσκαρ για την 94η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στο Dolby Theater του Hollywood.

Το Power of the Dog, η ταινία της Jane Campion, σάρωσε με δώδεκα υποψηφιότητες, ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, πρώτο ανδρικό ρόλο, δύο για δεύτερο ανδρικό ρόλο και δεύτερο γυναικείο ρόλο. Με δέκα υπoψηφιότητες ακολουθεί το Dune που θα διεκδικήσει ανάμεσα σε άλλα και αυτά για την καλύτερη ταινία.

To όσκαρ καλύτερης ταινία θα διεκδικήσουν ακόμα τα Belfast, Coda, Don’t Look Up, Drive my Car, King Richard, Licorice Pizz, Nightmare Alley και το West Side Story.



Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η Jane Campion έγινε η πρώτη γυναίκα που δύο υποψηφιότητες για όσκαρ σκηνοθεσίας, αφού ήταν υποψήφια και το 1994 με το The Piano.

O Κένεθ Μπράνα, που έγραψε το σενάριο και σκηνοθετεί το Belfast, έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος με υποψηφιότητες σε επτά διαφορετικές κατηγορίες.

Οι απουσίες από τις υποψηφιότητες που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι σίγουρα αυτές της Lady Gaga και της Ruth Nega από την κούρσα του πρώτου γυναικείου ρόλου, του Λεονάρντο ντι Κάπριo για τον πρώτο ανδρικό ρόλο και του Ντενί Βιλνέβ από τη σκηνοθεσία.

