Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στον Βόλο, αλλά ανηφορίζει και στο όμορφο Πήλιο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μια γυναίκα, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών στη Ζαγορά, μεταφέρθηκε στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου, αφού, όταν οι συγγενείς της κάλεσαν ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, έλαβαν την απάντηση ότι δεν υπήρχε οδηγός βάρδιας εκείνη την ώρα. Οι κάτοικοι Ζαγοράς μιλούν για ένα χρόνιο πρόβλημα χωρίς λύση.

5 Φεβρουαρίου 1991, ένα C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνεται από Ελευσίνα προς Νέα Αγχίαλο. Το αεροσκάφος πέφτει στο όρος Όθρυς και οι 63 επιβαίνοντες, πλήρωμα και Σμηνίτες, χάνουν τη ζωή τους. Η επιχείρηση εντοπισμού διήρκεσε ώρες και όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν είχε επιζήσει, βυθίζοντας τη χώρα σε βαρύ πένθος και ανοίγοντας μια μακρά συζήτηση για τα αίτια και τις διαδικασίες ασφαλείας των στρατιωτικών πτήσεων.

Στο κολυμβητήριο του Βόλου η Κωνσταντίνα Δεληγιάννη ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα στο νερό. Άνδρες και γυναίκες με διάφορες ασθένειες βρίσκουν εδώ ανακούφιση και δύναμη. Βραβευμένη για καινοτόμα προγράμματα, η Βολιώτισσα γυμνάστρια λέει πως το μεγαλύτερο βραβείο της είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων μέσα και έξω από το νερό.

