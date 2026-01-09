Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της σε Πέλλα και Κιλκίς. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στο ανεμοδρόμιο στην Παναγίτσα Πέλλας, η Αερολέσχη Έδεσσας είναι η μοναδική στην επαρχία που πραγματοποιεί πτήσεις με ανεμόπτερο, ένα αεροπλάνο που δεν έχει κινητήρες και χρησιμοποιεί τα ρεύματα του αέρα.

Η γέφυρα του ποταμού Αξιού στο Πολύκαστρο Κιλκίς παρουσιάζει σοβαρές φθορές και δεν έχει συντηρηθεί συστηματικά. Οι κάτοικοι φοβούνται να τη διασχίσουν, ωστόσο αποτελεί τη μοναδική οδική σύνδεση μεταξύ των δύο κωμοπόλεων, του Πολυκάστρου και της Αξιούπολης, ενώ ενώνει τον Νομό Κιλκίς με την Πέλλα.

Ο παραδοσιακός φούρνος στις Μουριές Κιλκίς άνοιξε το 1922 από οικογένεια προσφύγων από τον Πόντο και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ανελλιπώς με την τέταρτη γενιά ιδιοκτητών. Εξυπηρετεί καθημερινά 13 χωριά που δεν διαθέτουν αρτοποιείο, πραγματοποιώντας διανομή από πόρτα σε πόρτα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.