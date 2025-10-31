Ο Γιώργος Λιανός, το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, υποδέχθηκε τους 80 πανέτοιμους και αποφασισμένους παίκτες στο εντυπωσιακό πλατό του «The Floor»! Κάποιοι από αυτούς, έδωσαν... τελεσίγραφα ότι «ήρθαν για να μείνουν» και άλλοι αποκάλυψαν ότι κρατούν κρυφά χαρτιά, γνωρίζοντας κατηγορίες τις οποίες όμως δεν έχουν δηλώσει.

Ο Μάριος, ο τελευταίος νικητής του δεύτερου επεισοδίου, κατέχοντας 3 τετράγωνα, αποφάσισε να συνεχίσει το παιχνίδι και να μπει δυναμικά στη μάχη με έναν σκοπό: να γίνει το μεγάλο αφεντικό του «The Floor». Προκάλεσε την Κωνσταντίνα και έπαιξαν στην κατηγορία «Λογότυπα Ομάδων», αλλά εκείνη χρησιμοποιούσε το ένα πάσο μετά το άλλο χάνοντας χρόνο. Έτσι, ο Μάριος απέκτησε τη μεγαλύτερη έκταση (συνολικά 7 τετράγωνα) και το «Χρυσό Τετράγωνο» με bonus +5 δευτερολέπτων που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή. Ειδικά, αν τα βρει... δύσκολα.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος παίκτης επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor» και περίμενε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να μάθει τον/ την αντίπαλο του. Η τελευταία και καθοριστική μάχη της βραδιάς δόθηκε μεταξύ των δύο πρωτοπόρων, του Μάριου και της Κατερίνας, στην ουδέτερη κατηγορία «Ψάρια». Εκείνος επικράτησε και κέρδισε το έπαθλο των 2.000 ευρώ, διατηρώντας τη θέση του κορυφαίου παίκτη με 7 τετράγωνα και το «Χρυσό Τετράγωνο».

Ο Μάριος βγάζει εκτός... «The Floor» την Κωνσταντίνα και γίνεται το μεγάλο αφεντικό:

Η τελική μονομαχία των πρωτοπόρων Μάριου- Κατερίνας:

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Ένας από τους νέους παίκτες που ήρθαν στο προσκήνιο ήταν ο εξωστρεφής Αλή. Ιδανικά, ήθελε να τον προκαλέσουν οι «γείτονες» του, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη και κλήθηκε να σκεφτεί έξυπνα: ποιον/α (δεν) πρέπει να αντιμετωπίσει για να μη φύγει νωρίς από το τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Κάλεσε την Αθανασία, έπαιξαν στην κατηγορία «Influencers» και, μετά από σκληρή μονομαχία, επεκτάθηκε στα 2 τετράγωνα.

Ο Ελέ και ο Φίλιππος ήταν οι επόμενοι παίκτες που έδωσαν μία σκληρή μονομαχία και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Χόμπι». Ο πρώτος, παρά το άγχος που τον κυρίευσε, επικράτησε και επεκτάθηκε κατά 2 τετράγωνα, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor». Και αυτό επειδή θέλει να παίξει στην κατηγορία του «Eurovision».

Η Μαρία αναδεικνύεται ως μία ακόμη δυνατή παίκτρια του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, επικρατώντας των αντιπάλων της και κερδίζοντας συνολικά 6 τετράγωνα.

Η Μαρία θέλει να ξεπεράσει τους φόβους της:

Δείτε στο επόμενο επεισόδιο (06/11):

«The Floor»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.