Άνταμ Ντράιβερ: Πρωταγωνιστής στη νέα σειρά του Netflix «Rabbit, Rabbit»

Το σενάριο υπογράφει ο Πίτερ Κρεγκ, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy για το «Adolescence», Φίλιπ Μπαραντίνι, σύμφωνα με το «Variety»

Άνταμ Ντράιβερ

Το Netflix απέκτησε μία νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ. Πρόκειται για το «Rabbit, Rabbit», ένα αστυνομικό δράμα ομηρίας που περιγράφεται ότι είναι στο ύφος της ταινίας «Dog Day Afternoon». Η σειρά εξασφάλισε το πράσινο φως για πλήρη κύκλο επεισοδίων από την υπηρεσία streaming, μετά από το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε.

Το σενάριο υπογράφει ο Πίτερ Κρεγκ, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy για το «Adolescence», Φίλιπ Μπαραντίνι, σύμφωνα με το «Variety».  

Η σειρά διαδραματίζεται στο νότιο Ιλινόις και επικεντρώνεται «σε έναν δραπέτη που περικυκλώνεται από τις Αρχές σε ένα σημείο στάσης φορτηγών και παίρνει ομήρους σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτεί την ελευθερία του. Σύντομα η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε ένα κοινωνικό πείραμα με τους ομήρους του, καθώς και σε μια συναισθηματική παρτίδα πόκερ με έναν βετεράνο διαπραγματευτή κρίσεων του FBI, εκπαιδευμένο στην "στρατηγική ενσυναίσθηση"».

Ο Κρεγκ θα είναι showrunner, σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς, ενώ θα βρίσκεται και στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τον Μπράιαν Άνκλες για λογαριασμό της Night Owl. Επίσης, μαζί τους θα είναι ο Μπαραντίνι με τη Σαμάνθα Μπέντοου για την εταιρεία τους It's All Made Up Productions καθώς και ο Άνταμ Ντράιβερ.

