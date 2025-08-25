Ποδαρικό στη νέα σειρά vidcast του Νίκου Μωραΐτη που θα προβληθεί στο skai.gr κάνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Αιμίλιος Χειλάκης.

Η νέα εκπομπή κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τους δύο άνδρες να έχουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

«Η ομορφιά είναι πολύ ωραίο εργαλείο αρκεί να μην γίνει όπλο. Το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι ότι γίνεται όπλο η ομορφιά» λέει ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Δείτε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή

