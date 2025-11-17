Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε πριν λίγες ημέρες η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), η οποία ήταν η συντονίστρια σε μία συζήτηση για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, "Bugonia", στο Λος 'Αντζελες, με καλεσμένους τον καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη, τη μούσα και πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν (Emma Stone) και τον Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons).

The Yorgos Lanthimos Cinematic Universe.🌎



Last night's BUGONIA screening and Q+A moderated by Dakota Johnson, with Yorgos Lanthimos, Jesse Plemons, and Emma Stone. pic.twitter.com/Erp9rBqoBd November 15, 2025

Μάλιστα, πρωταγωνίστρια των «50 Αποχρώσεων του Γκρι» δε δίστασε να αυτοπροταθεί με χιούμορ για την επόμενη ταινία του Λάνθιμου.

Η σταρ αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες. Κάποια στιγμή, καθώς επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, η Ντακότα Τζόνσον ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επαίνεσε την Στόουν που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας.

«Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε. «Με φλερτάρεις» της απάντησε η Στόουν, κάνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

Dakota Johnson hosted a Q&A for Emma Stone's movie, Bugonia, in Los Angeles last night 14/11#DakotaJohnson #EmmaStone #Bugonia pic.twitter.com/93pbB4pRsi — ❤❤ LOVING 50 SHADES ❤❤ (@loving50shades) November 15, 2025

Ο Πλέμονς με τη σειρά του μίλησε επίσης για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, καθώς φορούσε extensions στην ταινία.

«Τα μαλλιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, η απώλεια και η αύξηση των μαλλιών - υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο σταρ.

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά που είχαμε πολλές συζητήσεις» της απάντησε ο Πλέμονς.

