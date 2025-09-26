«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ: Καλεσμένος ο Βαγγέλης Αυγουλάς - Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, φιλοξενεί τον Βαγγέλη Αυγουλά.

Δείτε το trailer:

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς είναι εν ενεργεία δικηγόρος με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και, από το 2021, ο πρώτος ανάπηρος δικηγόρος που εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», η οποία δίνει βήμα και ενισχύει τη φωνή των αναπήρων στον δημόσιο διάλογο.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα: Ο Β. Αυγουλάς εξηγεί την επιλογή του να γίνει δικηγόρος

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν και μιλούν μαζί του για το πώς είναι να διεκδικείς θέση στα κέντρα αποφάσεων, πώς είναι να αποδομείς στερεότυπα μέσα σε δικαστικές αίθουσες, αλλά και πώς είναι να κυκλοφορείς με έναν σκύλο οδηγό. Για τον Βαγγέλη Αυγουλά μιλούν επίσης:

Η Θάλεια Κιούση, Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια».

Ο Γιάννης Κονδράρος, Ιδρυτής Liberty Guide Dogs.

Ο Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.



Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

