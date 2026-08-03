Massive Attack: Απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη μετά το «Free Palestine» (video)

Την έκπληξη και την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι Massive Attack μετά την απόφαση των Αρχών της Σιγκαπούρης να τους απαγορεύσουν επ’ αόριστον την είσοδο και τις εμφανίσεις στη χώρα, εξαιτίας της φιλοπαλαιστινιακής τοποθέτησής τους κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Τα δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, Ρόμπερτ Ντελ Νάγια και Γκραντ Μάρσαλ, ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή κατά την εμφάνισή τους στις 29 Ιουλίου, ενώ φώναξαν «Free Palestine» μαζί με θεατές. Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις, τις συγκεντρώσεις και την προβολή συμβόλων ξένων κρατών.

Two members of Massive Attack were issued with stern warnings and barred from re-entering Singapore after the British band ended their ‌performance in the country on July 29 with a display of the Palestinian flag https://t.co/gJbJI72nqr pic.twitter.com/QufVAnzI9X — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

«Μας κράτησαν και μας ανέκριναν χωριστά»

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, οι Massive Attack υποστήριξαν ότι μετά τη συναυλία κρατήθηκαν από την αστυνομία, απομονώθηκαν και ανακρίθηκαν χωριστά. Σύμφωνα με το συγκρότημα, σε ορισμένα μέλη έγιναν έρευνες στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους, ενώ τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν προσωρινά.

Οι Massive Attack χαρακτήρισαν όσα συνέβησαν «σουρεαλιστική εμπειρία», σημειώνοντας ότι δεν περίμεναν πως η απλή επίδειξη της σημαίας ενός κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από 157 χώρες, θα μπορούσε να θεωρηθεί παράβαση του νόμου. «Είμαστε περήφανοι για αυτή την αυθόρμητη έκφραση», ανέφεραν, υποστηρίζοντας ότι πολλοί από τους θεατές αισθάνονταν «ηθική υποχρέωση να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό».

Singapore barred two members of British band Massive Attack from re-entering the country after they unfurled a Palestinian flag on stage.



Authorities said they were investigated over support for a political cause and displaying a foreign flag without permission. pic.twitter.com/reWpeNsQpL — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026

Τα συνθήματα από το κοινό

Το συγκρότημα υποστήριξε ότι μεγάλα τμήματα του κοινού φώναξαν αυθόρμητα «Free Palestine» πριν από την έναρξη και μετά το τέλος της συναυλίας. Κατά τους Massive Attack, οι θεατές πιθανότατα γνώριζαν ότι ακόμη και αυτή η αυθόρμητη έκφραση θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους της χώρας, αλλά επέλεξαν να εκφράσουν δημόσια τη θέση τους.

Χρήστες από τη Σιγκαπούρη ευχαρίστησαν τους καλλιτέχνες για τη στάση τους, επισημαίνοντας ότι αρκετοί πολίτες έχουν μεγαλώσει μαθαίνοντας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με όσα εκφράζουν δημόσια. Άλλοι, ωστόσο, υποστήριξαν ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να σέβονται τη νομοθεσία κάθε χώρας στην οποία εμφανίζονται, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η τέχνη ανέκαθεν συνδεόταν με την πολιτική και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

Η στάση των Massive Attack για τη Γάζα

Οι Massive Attack είναι γνωστοί για τις δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις τους και έχουν εκφραστεί επανειλημμένα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο 61χρονος Ρόμπερτ Ντελ Νάγια είχε συλληφθεί στο Λονδίνο ως ύποπτος για έκφραση υποστήριξης προς την απαγορευμένη οργάνωση Palestine Action. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας κρατούσε πλακάτ στο οποίο ανέφερε ότι αντιτίθεται στη γενοκτονία και υποστηρίζει την Palestine Action.

Πηγή: skai.gr

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