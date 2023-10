«Las Vegas Sphere»: Οι θρυλικοί U2 ανανέωσαν τις εμφανίσεις τους για το 2024 Ψυχαγωγία 13:06, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις νέες συναυλίες του 2024 ολοκληρώνεται το Σάββατο 21 Οκτωβρίου