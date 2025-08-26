Η διάσημη ηθοποιός Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) έκανε μια χιουμοριστική αποκάλυψη για τη ζωή σε σχέση με τον ρόλο της ως Morticia Addams στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Wednesday». Μιλώντας για ένα από τα επεισόδια της σειράς, όπου η Morticia και ο Gomez κάνουν κάμπινγκ, η Ζέτα-Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι μια δραστηριότητα που δεν θα έκανε ποτέ στην πραγματική της ζωή.

«Τα παιδιά μου και ο σύζυγός μου (Μάικλ Ντάγκλας) έλεγαν πάντα: "Έλα, θα πάρουμε ένα τροχόσπιτο! Θα πάμε για κάμπινγκ". Και εγώ απλά τους απαντούσα: "Ξεχάστε το!"», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Ωστόσο, πρόσθεσε με χαμόγελο, ότι «ως Morticia Addams, θα πήγαινα για κάμπινγκ κάθε μέρα της εβδομάδας», αναφερόμενη στις πολυτελείς συνθήκες που απολαμβάνει η οικογένεια Addams στο κάμπινγκ της σειράς.

Toν περασμένο μήνα, στην λονδρέζικη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της διάσημης σειράς η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς τράβηξε όλα τα βλέμματα στο μωβ χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο τούλινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με σκουλαρίκια σε σχήμα αράχνης, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν ψηλό κότσο.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω στη σειρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ουαλή ηθοποιός τονίζοντας: «Έχει γίνει πραγματικά φαινόμενο».

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, αυτή τη περίοδο η πολυβραβευμένη ηθοποιός είναι ήδη απασχολημένη με το επόμενο πρότζεκτ της, το οποίο είναι η νέα σειρά του Prime Video, «Kill Jackie». Πρόκειται για ένα θρίλερ εκδίκησης που αποτελείται από οκτώ επεισόδια και τα γυρίσματά του βρίσκονται σε εξέλιξη σε τρεις ευρωπαϊκές πόλεις: στο Μπιλμπάο, τη Λισαβόνα, αλλά και στη ιδιαίτερη πατρίδα της, το Σουόνσι της Ουαλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.