Η PETA ταράζει τα νερά: Θέλει τους Alice in Chains ως… Betty in Chains

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA προέτρεψε τους Alice In Chains να αλλάξουν το όνομά τους σε Betty In Chains για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση θηλυκού ελέφαντα τσίρκου.

Η οργάνωση PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) σε επιστολή της προς το θρυλικό συγκρότημα της grunge απευθύνει έκκληση να προχωρήσει σε προσωρινή αλλαγή του ονόματός του σε μια προσπάθεια να σωθεί ελέφαντας που χρησιμοποιείται σε περιοδεύον τσίρκο.

Στην επιστολή της αναφέρει ότι η Μπέτι, 56 ετών «αναγκάζεται να δίνει παραστάσεις» στο τσίρκο για 300 εμφανίσεις τον χρόνο και κινδυνεύει με θανατηφόρα κατάρρευση εάν δεν αφεθεί ελεύθερη σε κάποιον οργανισμό προστασίας.

«Θα ήταν πρόθυμοι οι Alice in Chains να παρουσιαστούν με το όνομα Betty in Chains στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – για έναν μήνα – για να προβάλουν έναν αγαπημένο ελέφαντα που κυριολεκτικά περνάει τη ζωή του αλυσοδεμένος;» έγραψε η PETA.

«Με λίγα λόγια, εντείνουμε τις προσπάθειές μας να σώσουμε μια ηλικιωμένη, με κινητικές δυσκολίες ελεφαντίνα με το όνομα Μπέτι, η οποία αναγκάζεται να εμφανίζεται σε περίπου 300 παραστάσεις τσίρκου κάθε χρόνο. Η Μπέτι, η οποία είναι άνω των 56 ετών, αιχμαλωτίστηκε στην Ταϊλάνδη από μωρό και χρησιμοποιείται σε τσίρκα για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Ένας ειδικός σε ελέφαντες που εξέτασε πρόσφατα τη Μπέτι προειδοποιεί ότι θα καταρρεύσει αν δεν αποσυρθεί αμέσως σε ένα αξιόπιστο καταφύγιο» σημειώνεται στην επιστολή της οργάνωσης.

«Δανείζοντας (μια εκδοχή) του εμβληματικού σας ονόματος, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε το σκηνικό για την ελευθερία, να μεταδώσετε την ιστορία της σε εκατομμύρια ανθρώπους και να αλλάξετε την πορεία της ιστορίας για όλα τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε τσίρκα. Θα μας βοηθήσετε να δείξουμε στον κόσμο ότι η Μπέτι δεν δίνει αυτή τη μάχη μόνη της;» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

