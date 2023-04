Η Liv Tyler επιστρέφει στη Marvel μετά από 16 χρόνια απουσίας

Η 45χρονη ηθοποιός θα ξαναγίνει η επιστήμονας Betty Ross για την τέταρτη ταινία του Captain America που θα έχει τίτλο «New World Order»

Η Liv Tyler θα επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel το 2024, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο που είχε ενσαρκώσει πριν από 16 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η 45χρονη ηθοποιός θα ξαναγίνει η επιστήμονας Betty Ross για την τέταρτη ταινία του Captain America που θα έχει τίτλο «New World Order». Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Tyler στο franchise μετά από 16 χρόνια από την τελευταία της εμφάνιση στο «The Incredible Hulk» του 2008.

Στην επερχόμενη υπερηρωική ταινία, η Liv Tyler θα υποδυθεί την κόρη του στρατηγού Thaddeus «Thunderbolt» Ross, έναν χαρακτήρα που αρχικά είχε ενσαρκώσει ο αείμνηστος William Hurt. Ο χαρακτήρας του Hurt είχε εμφανιστεί αρκετές φορές σε ταινίες των Marvel Studios, μεταξύ άλλων στην ταινία «Captain America: Civil War», «Avengers: Endgame», «Infinity War» και πιο πρόσφατα στην ταινία της Black Widow. Όσο για τον ρόλο του πατέρα της Tyler, Thaddeus Ross, θα αναλάβει ο Harrison Ford.

Liv Tyler to Reprise MCU Role in Captain America: New World Order https://t.co/vW7cYIDUf6 — ComingSoon.net (@comingsoonnet) March 27, 2023

Όσο για το «Captain America: New World Order», πρόκειται για την 34η ταινία του MCU, με τον Anthony Mackie να επιστρέφει στον ρόλο του Sam Wilson και να συνεχίζει να κρατά την ασπίδα του Captain America. Η ταινία, που αναμένεται για τον Μάιο του 2024, είναι μια συνέχεια της σειράς του Disney+, «The Falcon and the Winter Soldier». Θα σκηνοθετηθεί από τον Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce), με σενάριο από τους Malcolm Spellman και Dalan Musson, και παραγωγή από τους Kevin Feige και Nate Moore. Το υπόλοιπο cast αποτελείται από Carl Lumbly, Danny Ramirez, Shira Haas και Tim Blake Nelson.

Πηγή: skai.gr

