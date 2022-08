House of the Dragon: Έσπασε όλα τα ρεκόρ η πρεμιέρα στο HBO

Όπως ανακοίνωσε το HBO, το πρώτο επεισόδιο παρακολούθησαν μόνο στην Αμερική σχεδόν 10 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός-ρεκόρ για πρεμιέρα σειράς.

Ζούμε πλέον στην εποχή του House of the Dragon, της νέας σειράς έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής στην Αμερική. Και αν μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχαν αμφιβολίες για το αν το κοινό του Game of Thrones θα επιστρέψει στην οθόνη, τώρα αυτές οι αμφιβολίες διαλύθηκαν.

Πίσω στο 2011 το Game of Thrones είχε ξεκινήσει την πορεία του με 2.2 εκατομμύρια θεατές. Oι δύο αριθμοί δεν μπορούν να συγκριθούν, αφού το streaming δεν υπήρχε ακόμα στη ζωή μας και μεγάλο μέρος του κοινού προήλθε την Κυριακή από το HBO Max.

«Ήταν υπέροχο που είδαμε εκατομμύρια θαυμαστές του GΟΤ να επιστρέφουν στο Westeros», δήλωσε ο επικεφαλής περιεχομένου του HBO, Casey Bloys. «Το House of the Dragon περιλαμβάνει ένα απίστευτα ταλαντούχο καστ και μία ομάδα που όλοι μαζί έβαλαν την καρδιά και την ψυχή τους στην παραγωγή.

Είμαστε εκστασιασμένοι με τη θετική ανταπόκριση των θεατών. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε με το κοινό αυτά που τους επιφυλάσσουν αυτή τη σεζόν ο George R.R. Martin, ο Ryan Condal και ο Miguel Sapochnik».

H πρώτη σεζόν του House of the Dragon, που εξελίσσεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, θα αποτελείται συνολικά από δέκα επεισόδια.

