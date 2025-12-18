Με ένα αφιέρωμα στους αξέχαστους τους ρόλους του στον ελληνικό κινηματογράφο, η Φίνος Φιλμ τιμάει σήμερα τη μνήμη του Άρη Μαλιαγρού, του ηθοποιού που έμεινε στη μνήμη του κοινού ως ο «αριστοκράτης» στις ταινίες

«Σήμερα τιμάμε τον γλυκύτατο «κύριο με το μονόκλ», τον ταλαντούχο ηθοποιό μας Άρη Μαλιαγρό, με το ευγενικό και αριστοκρατικό του παρουσιαστικό, που έδινε πάντα μια ξεχωριστή νότα στις ταινίες της Φίνος Φιλμ» αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

🎬 Σήμερα τιμάμε τον γλυκύτατο «κύριο με το μονόκλ», τον ταλαντούχο ηθοποιό μας Άρη Μαλιαγρό, με το ευγενικό και αριστοκρατικό του παρουσιαστικό, που έδινε πάντα μια ξεχωριστή νότα στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. #ΆρηςΜαλιαγρός pic.twitter.com/yQ4aZEqcOs — Finos Film (@FinosFilm) December 18, 2025

«Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1984 και τον θυμόμαστε μέσα από τις ταινίες «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Η Βίλλα των Οργίων», «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκηψ», «Το Δόλωμα», «Ο Επαναστάτης Ποπολάρος», «Η Ρένα είναι Οφσάιντ» και «Η Αλίκη Δικτάτωρ».



Πηγή: skai.gr

