Η Σταυρούλα Χρυσαειδή έκανε δικό της το Μετάλλιο που θα της προσφέρει μία επιπλέον ζωή σε μία ενδεχόμενη Μάχη Παραμονής. Η Μπλε ομάδα όμως ήταν εκείνη που κέρδισε τον Αγώνα Επιβράβευσης. Στο νέο επεισόδιο του EXATHLON απόψε, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, είναι σειρά των ανδρών να τρέξουν την πίστα του Μεταλλίου ενώ ο πρώτος Αγώνας Ασφαλείας είναι γεμάτος εντάσεις!

Οι Μπλε ξεφεύγουν για λίγο από την αγωνιστική τους ρουτίνα και περνούν ώρες διασκέδασης εκτός camp κάνοντας zip line και άλλες δραστηριότητες, που τους ενθουσιάζουν και τους γεμίζουν ενέργεια.

Ο Αγώνας Μεταλλίου απόψε παίζεται μεταξύ των αντρών. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο και ένα σχόλιο του Ντάνιελ Νούρκα προκαλεί εκνευρισμό στον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος αντιδρά…

Ο πρώτος Αγώνας Ασφαλείας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε μία πολύ απαιτητική πίστα. Η αποχώρηση, αυτή την εβδομάδα, αγγίζει τις γυναίκες κι αν οι δύο ομάδες θέλουν να διατηρήσουν τον αριθμό των μελών τους, θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους. Όποια ομάδα χάσει απόψε, θα ξέρει πως μία δική της γυναίκα θα αγωνιστεί στη Μάχη Παραμονής, για να παραμείνει στο EXATHLON.

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.