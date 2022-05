Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η EBU όσον αφορά τα αποτελέσματα της Eurovision 2022, καθώς όπως φαίνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση εντόπισε παράτυπα μοτίβα ψηφοφορίας στα αποτελέσματα έξι κριτικών επιτροπών και προχώρησε στις ανάλογες κινήσεις για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές αποτέλεσμα.

«Κατά την ανάλυση της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών στη δεύτερη πρόβα του δεύτερου ημιτελικού εντοπίστηκαν παράτυπα μοτίβα ψηφοφορίας στα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών. Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις Οδηγίες Ψηφοφορίας του Διαγωνισμού, η EBU συνεργάστηκε με τον εκλογικό εταίρο της για να υπολογίσει ένα υποκατάστατο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα για κάθε ενδιαφερόμενη χώρα τόσο για τον Δεύτερο Ημιτελικό όσο και για τον Μεγάλο Τελικό (υπολογισμένο με βάση τα αποτελέσματα άλλων χωρών με παρόμοια μοτίβα ψηφοφορίας)», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι χώρες για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να χειραγώγησαν την ψηφοφορία είναι το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και το Σαν Μαρίνο, διευκρινίζει η EΒU εν συνεχεία.

Αντίθετα, υπολογίστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα "συγκεντρωτικό αποτέλεσμα" για κάθε χώρα. Το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα υπολογίστηκε με βάση τα αποτελέσματα άλλων χωρών με "παρόμοια αρχεία ψηφοφορίας", καταλήγει η ανακοίνωση.

