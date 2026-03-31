«Εισβολή» της Eurovision στην Ασία: Τον Νοέμβρη η Μπανγκόκ φιλοξενεί τον διαγωνισμό

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, η γνωστή σε όλους μας Eurovision Song Contest, επιδιώκει να επεκταθεί στην ασιατική αγορά, διοργανώνοντας φέτος μια νέα εκδοχή του διαγωνισμού στη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, την ώρα που η καθιερωμένη ετήσια διοργάνωση δοκιμάζεται από εντάσεις και μποϊκοτάζ, λίγο πριν από την 70ή επετειακή της έκδοση.

Ο μεγάλος τελικός της πρώτης ασιατικής Eurovision θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η European Broadcasting Union (EBU). Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από δέκα χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Οι χώρες που θα λάβουν μέρος – Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μαλαισία, Καμπότζη, Λάος, Μπανγκλαντές, Νεπάλ και Μπουτάν – θα επιλέξουν τις συμμετοχές τους μέσω εθνικών τελικών τους επόμενους μήνες, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη.

«Καθώς γιορτάζουμε την 70ή επέτειο της Eurovision, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίγουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με την Ασία, μια περιοχή πλούσια σε πολιτισμό, δημιουργικότητα και ταλέντο», δήλωσε ο Martin Green, διευθυντής του διαγωνισμού στη European Broadcasting Union.

