Brit Awards 2026: 4 βραβεία για την Olivia Dean και ειδική βράβευση στον Ozzy Osbourne

Η Olivia Dean κυριάρχησε στη φετινή τελετή απονομής των BRIT Awards, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του 'Αλμπουμ της Χρονιάς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Αυτό το άλμπουμ μιλάει για την αγάπη και την ανάγκη να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι χωρίς αγάπη».

Η 46η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Co-op Live Arena του Μάντσεστερ, με οικοδεσπότη τον κωμικό Jack Whitehall.

Ο θρυλικός Ozzy Osbourne τιμήθηκε μετά θάνατον με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς ενώ ο Mark Ronson έλαβε την τιμητική διάκριση για την Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική. Στις ειδικές βραβεύσεις της βραδιάς ξεχώρισαν επίσης ο Noel Gallagher ως Συνθέτης της Χρονιάς και η PinkPantheress ως Παραγωγός της Χρονιάς.

Στη σκηνή των BRIT Awards ανέβηκαν για να ερμηνεύσουν τις επιτυχίες τους οι Dean, Ronson, Wolf Alice, Rosalía, HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna και REI AMI), Alex Warren, Sombr και RAYE. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η εμφάνιση του Harry Styles, ο οποίος παρουσίασε μία γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Η βραδιά έκλεισε με τον Robbie Williams να ερμηνεύει το «Νο more tears» προς τιμήν του Osbourne, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos και Zakk Wylde σύμφωνα με το People.

Αναλυτικά η λίστα των νικητών των Βραβείων Brit 2026:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Olivia Dean

Συγκρότημα της Χρονιάς: Wolf Alice

'Αλμπουμ της Χρονιάς: Olivia Dean, «The Art of Loving»

Τραγούδι της Χρονιάς: Sam Fender & Olivia Dean «Rein Me In»

Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Rosalía

Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς: Geese

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς: «APT.», Rosé & Bruno Mars

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Lola Young

Critics' Choice: Jacob Alon

Καλύτερο Alternative / Rock Act: Sam Fender

Καλύτερο Pop Act: Olivia Dean

Καλύτερο Hip-Ηop / Rap/Grime Act: Dave

Kαλύτερο R&B Act: Sau

Καλύτερο Dance Act: Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.