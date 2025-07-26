Οι συγγενείς που πέρασαν από το σπίτι του BIG BROTHER γέμισαν χαρά τους φιναλίστ. Πιο ήρεμοι και συγκινημένοι, που το ταξίδι αυτό ολοκληρώνεται, οι συγκάτοικοι έρχονται πιο κοντά στο τελευταίο επεισόδιο, πριν τον μεγάλο τελικό του BIG BROTHER, απόψε, Σάββατο 26 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ!

Η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος, για πρώτη φορά, κάνουν μία ουσιαστική συζήτηση ανακαλύπτοντας πως μάλλον είχαν δει λάθος τα πράγματα από την αρχή.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο BIG BROTHER τους έχει μία τελευταία αποστολή. Να γράψουν γράμματα ο ένας στον άλλο. Το βράδυ ένα τραπέζι στρώνεται στον κήπο για το τέλειο δείπνο. Εκεί οι φιναλίστ διαβάζουν όσα τους έχουν γράψει οι συγκάτοικοί τους. Απρόσμενες εξομολογήσεις και λέξεις που δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο ακούγονται αυτό το βράδυ.

Το επόμενο πρωινό οι συγκάτοικοι ενημερώνονται πως ήρθε η ώρα για το… πακετάρισμα. Πώς νιώθουν μαζεύοντας τα πράγματά τους και κλείνοντας βαλίτσες; Το bbroom τους περιμένει για ακόμα μία εκ βαθέων εξομολόγηση.

Το μεσημεριανό τους συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο τραγούδι και όλοι σηκώνονται για τον… τελευταίο χορό μέσα στο σπίτι…

Όλα όσα ζουν οι συγκάτοικοι στο σπίτι του BIG BROTHER λίγο πριν το μεγάλο τελικό την Κυριακή (27.07) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Προηγούμενο Επόμενο

BIG BROTHER

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27.07 ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.