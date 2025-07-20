Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Μία ανάσα από τον τελικό - Βίντεο από τον ημιτελικό

Καλεσμένοι απόψε ο Τριαντάφυλλος, ο Χρήστος Γκικουρίας και η Διονυσία Κούκιου

Big Brother

Στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό μπαίνει το Big Brother, με τους παίκτες που παραμένουν να τα δίνουν όλα, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να φτάσουν στην... πηγή και να... πιουν το νερό με το μεγάλο έπαθλο.

Στο αποψινό live καλεσμένοι ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Τριαντάφυλλος, ο Χρήστος Γκικουρίας και η Διονυσία Κούκιου.

Η τελευταία εβδομάδα είναι και η πιο κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει τον μεγάλο νικητή του φετινού Big Brother.

Δείτε βίντεο από το αποψινό live: 

........................

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark