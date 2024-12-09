«Prime Time»: Η Μαρία Κάλλας «πίσω από τον μύθο» - Οι άγνωστες πτυχές της ζωής της

Πόσοι άνθρωποι στην ιστορία έχουν αφήσει τόσο έντονα το στίγμα του, που το όνομά τους και η ζωή τους, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 50 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατό τους; Ελάχιστοι... Μέσα στη μικρή αυτή λίστα, συγκαταλέγεται και το ονομα της Μαρίας Κάλλας. Τη γυναίκας που απασχόλησε την ιστορία τόσο για την τέχνη της, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Το Prime Time του ΣΚΑΪ και ο Παύλος Τσίμας ανέδειξε στην επιφάνεια τις άγνωστες πτυχές της ζωής της. Έφερε στο φως την αλήθεια, πίσω από τον μύθο της Μαρίας Κάλλας.

Σε μία μεγάλη έρευνα σε Ελλάδα και Γαλλία, η εκπομπή και ο Παύλος Τσίμας ξεδίπλωσε τη Μαρία Κάλλας που... δεν γνώριζε το ευρύ κοινό. Παρουσίασε μία διαφορετική, άγνωστη πτυχή της καριέρας, της προσωπικής της ζωής, της σχέσεης της με τη χώρα που αποκαλούσε πατρίδα και της οικογένειάς της, μέχρι και τον θάνατό της στο Παρίσι.

Fanny Ardant: Στην Μαρία Κάλλας υπάρχει κάτι που ξεπερνά την όπερα

Ματθαιοπούλου:Υπάρχουν τραγουδίστριες καλύτερες από την Κάλλας αλλά δεν έχουν αυτή την ιερή φλόγα

Φραγκούλης: «Πρέπει να ήμουν 14 χρονών όταν άκουσα πρώτη φορά τη Μαρία Κάλλας και μάλιστα η θεία μου, η μητέρα μου, δηλαδή που με

μεγάλωνε, μου είπε «ακούμε τη φωνή της μεγαλύτερης σοπράνο όλου του κόσμου και θα ήθελα πάρα πολύ να το κρατήσεις στο μυαλό σου και στην ψυχή σου

τη φωνή αυτή, γιατί τραγουδάει πραγματικά με την καρδιά της».

Ματθαιοπούλου: «Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τραγουδίστριες. Και μερικές, σε ορισμένες όπερες, καλύτερες από την Κάλλας. Αλλά δεν έχουν αυτό το πράγμα,

αυτήν την ιερή φλόγα. Κάτι που έβγαινε μέσα από τα σωθικά, τα σπλάχνα και σε συγκλονίζει».



Νίκος Χαραλαμπόπουλος: Η Μαρία Κάλλας έφερε μια επανάσταση στην όπερα

Αλέξης Κωστάλας: Η φωνή της Μαρίας Κάλλας σε άρπαζε και σου έλεγε άκουσε με εδώ

Κωστάλας: «Πρώτη φορά την άκουσα από δίσκους. Και δεν μου άρεσε. Γιατί ως τότε μου άρεσε η όπερα, αλλά είχα μάθει αυτές τις φωνές τις αιθέριες, τις κολορατούρες σοπράνο που τιτιβίζανε στη στρατόσφαιρα της φωνής και συνόδευαν τα όνειρά σου, συνόδευαν την κουβέντα σου. Δεν σε ενοχλούσαν. Η φωνή της Κάλλας δεν ήταν τέτοια. Η φωνή της Κάλλας σε άρπαζε και σου έλεγε «Άκουσέ με εδώ». Ήτανε σκούρα φωνή. Είχε όγκο. Είχε ανησυχία. Είχε θυμό. Είχε ανάγκη μέσα της. Και άρχισε να μου αρέσει όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι τραγουδάει».



Η δραματική ζωή της Μαρίας Κάλλας και η τραυματική σχέση με την μητέρα της

Τα πρώτα άχαρα χρόνια της Μαρίας Κάλλας στην καριέρα της και η μεταμόρφωση της

Το 1937, με την Αμερική στην δίνη του μεγάλου κραχ, η μητέρα αφήνει τον Γιώργο Καλογερόπουλο στην Νέα Υόρκη και επιστρέφει με τις δύο κόρες της στην Αθήνα. Η Μαρία που τότε συστηνόταν ως Μαριάννα, ήταν ένα παχουλό, άχαρο κορίτσι με χοντρά γυαλιά μυωπίας που έπρεπε να ξεπερνά την εμφάνισή της με την φωνή της και με σκληρή μελέτη, για να μπει στον κόσμο της μουσικής.

Την απέρριπταν όταν την έβλεπαν, έμεναν με το στόμα ανοιχτό όταν την άκουγαν. Κι όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και στα πρώτα της χρόνια στις μεγάλες σκηνές της Ιταλίας. Κι έπειτα, 31 ετών, το 1954, η Κάλλας αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα εκδοχή του εαυτού της. Χάνει 36 κιλά μέσα σε λίγους μήνες. Μεταμορφώνεται.

Οι σπουδές της Μαρίας Κάλλας στο Ωδείο Αθηνών

Γράφτηκε πρώτα στο εθνικό ωδείο του Μανόλη Καλομοίρη, με δασκάλα την Μαρία Τριβέλλα. Ήταν η πρώτη που εντόπισε το εξαιρετικό ταλέντο της και της έκανε μαθήματα δωρεάν. Κι έπειτα στο Ωδείο Αθηνών, βρίσκει την δασκάλα της ζωής της, μια έμπειρη τραγουδίστρια του μπελκάντο, η οποία α αναλάβει να της κάνει μαθήματα, πάντα δωρεάν γιατί ήταν πάμπτωχη.



Τα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας στην κατοχή

Η Κάλλας προσλαμβάνεται στην Λυρική στα 17 της την άνοιξη του 1940. Τα ελληνικά της χρόνια είναι στ’ αλήθεια τα χρόνια της κατοχής. Η λυρική έδινε τότε μια φορά την εβδομάδα παραστάσεις για τις δυνάμεις κατοχής. Μα και στο σπίτι της Μαρίας, στην οδό Πατησίων, όπου αρχικά η οικογένειά της έκρυβε δύο Βρετανούς στρατιώτες, η μητέρα της άρχισε να καλεί Γερμανούς και Ιταλούς και η Μαρία έπρεπε να τραγουδά για να τους ψυχαγωγεί, με αντάλλαγμα κάποια τρόφιμα.



Δημήτρης Τηλιακός: Η Μαρία Κάλλας επανέφερε το αρχαίο δράμα στο πλαίσιο του Λυρικού Θεάτρου

Η λάμψη της Μαρίας Κάλλας στην Ιταλία και η τραυματική επιστροφή της στην Ελλάδα

Ο έρωτας της Μαρίας Κάλλας με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Την επόμενη χρονιά, 1958, η Κάλλας κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην όπερα στο Παρίσι. Ανάμεσα στους θεατές του ρεσιτάλ, ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Λίγο αργότερα, την καλεί σε μια κρουαζιέρα με την Χριστίνα με τον σύζυγό και μάνατζερ της, τον Μενεγκίνι, και τον Τσώρτσιλ. Είναι η αρχή ενός μεγάλου έρωτα. Κι ενός ακόμη μεγαλύτερου δράματος.

Με τον Ωνάση στο πλευρό της η Κάλλας θα επιστρέψει στην Ελλάδα θριαμβευτικά. Επίδαυρος 1960 και 1961. Για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο ανεβαίνει όπερα. Νόρμα και την επόμενη χρονιά Μήδεια.

Η επιστροφή της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα και το παίξιμο της στην στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου

