Στο πλαίσιο διενέργειας των Διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Μαΐου 2025 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών του Μεγάρου της Ακαδημίας, ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Χ. Κονομή, με θέμα «Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου».

Η διάλεξη θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο από τον ιστότοπο της Ακαδημίας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.academyofathens.gr/el/lectures/20250513

Πηγή: skai.gr

