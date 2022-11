Εικαστικός φιλοτέχνησε μια ιδιαίτερη ελληνική σημαία στην κορυφή του Ολύμπου

Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, επέλεξε η διακεκριμένη εικαστικός Καρολίνα Ροβύθη για να μοιραστεί με να κοινό ένα μοναδικό ταξίδι που οδήγησε τα βήματά της στον Όλυμπο, για να υψώσει μια τεράστια ελληνική σημαία που η ίδια φιλοτέχνησε μέσα στη φύση. στο πλαίσιο της παρουσίασης του λευκώματός της με τίτλο «All You Need is Greece» .