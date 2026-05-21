Η Pont Neuf, η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού, άρχισε αυτή την εβδομάδα να εξαφανίζεται από το τοπίο, καθώς ο Γάλλος καλλιτέχνης JR - γνωστός και ως «Γάλλος Banksy» - ξεκίνησε να την καλύπτει με ένα γιγαντιαίο φουσκωτό «σπήλαιο».

Η μνημειακή εγκατάσταση δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός τεράστιου βραχώδους σχηματισμού που μοιάζει να καταπίνει τη γέφυρα του 17ου αιώνα, η οποία ενώνει τις όχθες του Σηκουάνα εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια. Μέχρι την Πέμπτη, το σημείο έδινε την εντύπωση πως ένας προϊστορικός βράχος είχε αναδυθεί στο κέντρο της πόλης.

Η διαδικασία φουσκώματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, και αποτελεί το πιο εντυπωσιακό στάδιο ενός πρότζεκτ που προετοιμάζεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Το έργο, με τίτλο "La Caverne du Pont Neuf", θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες δημόσιες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που έχουν παρουσιαστεί στο Παρίσι τις τελευταίες δεκαετίες. Χρηματοδοτήθηκε από πωλήσεις έργων του JR και τη στήριξη εταιρικών συνεργατών και θα ανοίξει δωρεάν για το κοινό στις 6 Ιουνίου.

Ο JR δήλωσε πως στόχος του είναι να δημιουργήσει κάτι «πραγματικά απίστευτο» στο κέντρο του Παρισιού, μετατρέποντας τη γέφυρα σε έναν χώρο όπου οι περαστικοί θα σταματούν και θα βιώνουν μια διαφορετική εμπειρία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να διασχίζουν δωρεάν ένα μακρύ, σκοτεινό τούνελ χωρίς φυσικό φως, όπου - σύμφωνα με τον καλλιτέχνη - «θα χάνουν την αίσθηση του χρόνου».

Η κατασκευή έχει μήκος 120 μέτρα και ύψος 18 μέτρα, όσο περίπου ένα εξαώροφο κτίριο. Παρότι φαίνεται τεράστια, αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από αέρα: 80 υφασμάτινες καμάρες γεμάτες με 20.000 κυβικά μέτρα αέρα, ενώ το συνολικό της βάρος φτάνει μόλις τους πέντε τόνους. Το ύφασμα ράφτηκε στο χέρι από 25 τεχνίτες σε χωριό της Βρετάνης.

Ο JR τόνισε ότι η εγκατάσταση δεν προκαλεί καμία φθορά στην ιστορική γέφυρα, καθώς δεν γίνεται καμία παρέμβαση στην πέτρα του μνημείου. Οι μηχανικοί του έργου είχαν μάλιστα δοκιμάσει επανειλημμένα την ασφαλή «κατάρρευση» της κατασκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Το έργο αποτελεί φόρο τιμής στους θρυλικούς καλλιτέχνες Christo και Jeanne-Claude, οι οποίοι το 1985 είχαν τυλίξει την ίδια γέφυρα με χρυσό ύφασμα, σε μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις δημόσιας τέχνης του 20ού αιώνα.

Ο JR εξήγησε ότι θέλει να επαναφέρει τη «φύση και το ορυκτό στοιχείο» στην καρδιά της πόλης, απογυμνώνοντας συμβολικά τη γέφυρα και επιστρέφοντάς τη στις ασβεστολιθικές πέτρες από τις οποίες χτίστηκε το ίδιο το Παρίσι.

Παράλληλα, το «σπήλαιο» λειτουργεί και ως προειδοποίηση εμπνευσμένη από την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Ο καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι σήμερα τα «σπήλαιά» μας είναι τα κινητά τηλέφωνα και οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τους οποίους συχνά συγχέουμε την πραγματικότητα με τις εικόνες που βλέπουμε στις οθόνες.

Η εγκατάσταση θα παραμείνει ανοιχτή όλο το 24ωρο από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, με τη γέφυρα να κλείνει για την κυκλοφορία οχημάτων. Θα είναι ορατή από τις όχθες του Σηκουάνα, από τα πλοιάρια του ποταμού αλλά ακόμη και από την κορυφή του Eiffel Tower.

Το έργο θα συμπέσει χρονικά με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και τη νυχτερινή καλλιτεχνική διοργάνωση Nuit Blanche.

Όταν η εγκατάσταση αποσυναρμολογηθεί, το ύφασμα θα επαναχρησιμοποιηθεί ή θα ανακυκλωθεί. Όπως λέει συχνά ο JR, «ο αέρας δεν αφήνει σημάδια».



Πηγή: skai.gr

