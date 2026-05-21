Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές για τη συγκρότηση του θεσμικού πεδίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τα πρώτα, δύσκολα χρόνια του ΕΜΣΤ.

Η Άννα Καφέτση ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου το 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα δεν διέθετε ακόμη έναν εθνικό θεσμό αφιερωμένο αποκλειστικά στη σύγχρονη τέχνη. Από τη θέση αυτή κλήθηκε να οργανώσει το ΕΜΣΤ, σχεδόν, από το μηδέν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συλλογής, της φυσιογνωμίας και της θεσμικής του ταυτότητας. Το ίδιο το Μουσείο, στην ανακοίνωσή του, την περιγράφει ως την προσωπικότητα που «έχτισε βήμα-βήμα» τον θεσμό και έθεσε τις βάσεις για την παρουσία του στη δημόσια πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η πορεία της συνδέθηκε από νωρίς με το κτήριο Φιξ, το οποίο είχε επιλεγεί ως μόνιμη στέγη του ΕΜΣΤ, ενώ το 2000 παραχωρήθηκε αρχικά ως προσωρινός χώρος λειτουργίας του Μουσείου. Η Άννα Καφέτση διορίστηκε διευθύντρια το 2000, όταν το ΕΜΣΤ ξεκίνησε τη λειτουργία του και τη συγκρότηση της μόνιμης συλλογής του, ενώ επιμελήθηκε και την έκθεση «Σύνοψις 1. Επικοινωνίες», με την οποία εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Μουσείου.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική και την Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη και διδακτορικό από το Université Paris I Panthéon-Sorbonne, η Άννα Καφέτση είχε πίσω της μια σημαντική επιστημονική διαδρομή πριν αναλάβει το ΕΜΣΤ. Είχε συνεργαστεί με την Εθνική Πινακοθήκη, ενώ το 1995 συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας για την εθνική πολιτική στα εικαστικά, η οποία εισηγήθηκε την ίδρυση του Μουσείου.

Στη διάρκεια της θητείας της, το ΕΜΣΤ ανέπτυξε εκθεσιακή δραστηριότητα σε διαφορετικούς χώρους, από το κτήριο Φιξ έως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια περίοδο που το Μουσείο λειτουργούσε συχνά χωρίς τη μόνιμη υποδομή που θα του επέτρεπε να αναπτυχθεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η Καφέτση επέμεινε στη δημιουργία ενός ανοιχτού μουσείου, στραμμένου στον πειραματισμό, στις νέες μορφές τέχνης και στον διάλογο με τη διεθνή σκηνή.

Το ΕΜΣΤ, στην ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και στην ανάπτυξη των θεσμών της υπήρξε «θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς». Όπως αναφέρει, η Άννα Καφέτση στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στη διεθνή συνάντηση.

Η Άννα Καφέτση αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ το 2014, έχοντας ταυτίσει το όνομά της με τη γέννηση και την πρώτη συγκρότηση του Μουσείου. Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, αλλά και μια παρακαταθήκη που παραμένει ενεργή μέσα από τον θεσμό που υπηρέτησε με επιμονή και πίστη στην αναγκαιότητά του. Το ΕΜΣΤ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους της και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί της.

Πηγή: skai.gr

