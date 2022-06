Πέθανε ο Μπρετ Ταγκλ, μουσικός του συγκροτήματος Fleetwood Mac

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 70 ετών, ο μουσικός Μπρετ Ταγκλ όπως αναφέρει τo περιοδικό Rolling Stone. Έπαιζε πλήκτρα για δύο δεκαετίες στο Fleetwood Mac. Tο 1988 έγραψε μαζί με τον Ντέιβιντ Λι Ροθ την επιτυχία «Just Like Paradise».

Στην προσωπική του ιστοσελίδα αναφέρεται ως βραβευμένος συνθέτης και πολυοργανίστας, καθώς κι ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς. Περιόδευσε και ηχογράφησε με καλλιτέχνες όπως οι Fleetwood Mac, Τζίμι Πέιτζ, Ντέιβιντ Λι Ροθ, Κρις Άιζακ, Στίβι Νικς και Στίβεν Τάιλερ.

Ως παιδί, σπούδασε κλασικό πιάνο και έμαθε κιθάρα και αρμόνιο στη γενέτειρά του στο Ντένβερ του Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως έφηβος έπαιζε σε τοπικά συγκροτήματα του Ντένβερ. Όταν έφυγε από το σπίτι, έπαιξε σε συγκροτήματα στο Τέξας, όπου έμαθε μια σειρά από στυλ παραδοσιακής μουσικής.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο Κολοράντο όπου ξεκίνησε το συγκρότημα Head First. Το 1979 ο παραγωγός δίσκων Κιθ Όλσεν κάλεσε τον Ταγκλ να πάει στο Λος Άντζελες.



