Μέγας Πέτρος & Μεγάλη Αικατερίνη: Οι Οραματιστές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας

Το skai.gr για να τιμήσει τη μνήμη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες ο γνωστός ιστορικός μιλάει για τον “Κόσμο των Ρως”.

Ολοκληρώνουμε το ταξίδι στην ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, με επίκεντρο τη δυναστεία των Ρομανόφ και τις καθοριστικές φυσιογνωμίες της, όπως ο Μέγας Πέτρος και η Μεγάλη Αικατερίνη. Αναλύονται οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι στρατιωτικές επεκτάσεις και οι διπλωματικές κινήσεις που καθόρισαν την πορεία της Ρωσίας προς την εξουσία και την επιρροή στην Ευρώπη. Φωτίζεται επίσης η διαχρονική σύγκρουση μεταξύ Δυτικών και Σλαβόφιλων, μια σύγκρουση που καθόρισε την ιδιαίτερη ταυτότητα της αυτοκρατορίας και αντηχεί μέχρι σήμερα.

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

