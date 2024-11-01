Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέγας Πέτρος & Μεγάλη Αικατερίνη: Οι Οραματιστές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Μέγας Πέτρος & Μεγάλη Αικατερίνη: Οι Οραματιστές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας

Το skai.gr για να τιμήσει τη μνήμη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες ο γνωστός ιστορικός μιλάει για τον “Κόσμο των Ρως”. 

Ολοκληρώνουμε το ταξίδι στην ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, με επίκεντρο τη δυναστεία των Ρομανόφ και τις καθοριστικές φυσιογνωμίες της, όπως ο Μέγας Πέτρος και η Μεγάλη Αικατερίνη. Αναλύονται οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι στρατιωτικές επεκτάσεις και οι διπλωματικές κινήσεις που καθόρισαν την πορεία της Ρωσίας προς την εξουσία και την επιρροή στην Ευρώπη. Φωτίζεται επίσης η διαχρονική σύγκρουση μεταξύ Δυτικών και Σλαβόφιλων, μια σύγκρουση που καθόρισε την ιδιαίτερη ταυτότητα της αυτοκρατορίας και αντηχεί μέχρι σήμερα.

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ο κόσμος των Ρως Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark