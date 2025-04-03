Την αιχμή της παγκόσμιας ψηφιακής τέχνης και τεχνολογίας φέρνει στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων με το 21ο Athens Digital Arts Festival 2025, το οποίο θα παρουσιαστεί από τις 3 έως τις 7 Απριλίου σε τρία σημεία της πόλης.

Η Τεχνόπολη, η πλατεία Κεραμεικού και η πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθούν σε διαδραστικά κέντρα καινοτομίας, με εμπειρίες των νέων μέσων, πρωτοποριακά installations, έναν ψηφιακό θόλο 360° (Full Dome experience), A/V performances, μουσικές, videoart, animation, AR/VR/XR, εργαστήρια, ομιλίες, webart, digitalimage, 3D ξενάγηση στο δημαρχείο, games και πολλές δραστηριότητες για παιδιά.

Φέτος το ADAF θα είναι πιο «πράσινο» από κάθε άλλη χρονιά, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μέσα από ειδικές δράσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ερευνήσει τη σχέση της τεχνολογίας με την οικολογία και να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που προάγουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Με τη θεματική Simulacra θα μπορεί επίσης να εξερευνήσει, όχι μόνο πώς η τέχνη μπορεί να αντανακλά τον κόσμο που ζούμε, αλλά και να οραματιστεί τον κόσμο που μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Τα δρώμενα του Φεστιβάλ αναλυτικά:

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Performances & Live Music Acts

MA από τους Maxime Houot - Collectif Coin (FR): Ένα φουτουριστικό υπερθέαμα φωτός, ήχου και κίνησης από τη Γαλλία.

Εκρηκτικές live εμφανίσεις από τους Dasha Rush, MIKRO, Juno Reactor, Molineux, Vassilina, IOTA-PHI και METAMAN είναι μερικά από τα ονόματα του Φεστιβάλ.

Η ψηφιακή τέχνη στο πιάτο σας

Ataraxie του Maxime Houot: Μια ατμοσφαιρική εγκατάσταση που διερευνά τη σχέση ανθρώπου-μηχανής.

Flockof των bit.studio: Ένα σμήνος ιπτάμενων ψαριών, μια εντυπωσιακή εγκατάσταση που καταλύει τις προκαταλήψεις και προκαλεί περιέργεια, προσφέροντας μια εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τη φαντασία και την πραγματικότητα.

Equilinox του Karl Wimble: Για τους λάτρεις των Games: ένα παιχνίδι διαχείρισης πόλης, αλλά αντί για πόλεις, χτίζουν οικοσυστήματα.

Chromosphere - Full Dome 360° Experience

Ως ηγέτης του προγράμματος Chromosphere, το ADAF παρουσιάζει στην Αθήνα έναν πρωτοποριακό θόλο Full Dome 360°, που έχει ταξιδέψει ήδη σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μοναδικές, διαδραστικές εμπειρίες, που ενώνουν τη φύση με την τεχνολογία. Μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει εμβυθιστικές προβολές και performances.

Ομιλίες & Εργαστήρια

Συζητήσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, επιστήμονες και ερευνητές της διεθνούς σκηνής. Διαδραστικά workshops για AR, VR, animation, AI και νέες τεχνολογίες.

Πλατεία Κεραμεικού - εντυπωσιακές πυγολαμπίδες που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο

Ένα μοναδικό θέαμα προσφέρεται με Outdoor Installation Firefly Field του Studio Toer, μια συναρπαστική εγκατάσταση φωτός με πολυάριθμα φωτεινά σημεία, που προσομοιώνουν τις κινήσεις των πυγολαμπίδων.

Η μοναδική δυναμική σύνθεση δίνει σε κάθε πυγολαμπίδα την απρόβλεπτη και φυσική της κίνηση.

Πλατεία Συντάγματος

Balloomi: Μια Φωτεινή Πυραμίδα Στο Κέντρο Της Αθήνας.

Η εντυπωσιακή πυραμίδα του Artur Grycul, Balloomi, αποτελείται από αέρινα μπαλόνια γεμάτα με φως, που δημιουργούν ένα ονειρικό θέαμα. Το λευκό φως που διαχέεται απαλά μέσα από την κατασκευή, από τις 19.00 έως τις 00.00, σχηματίζει ένα δυναμικό πεδίο που μοιάζει να αναπνέει, να πάλλεται και να καλεί τους επισκέπτες σε μια υπερβατική εμπειρία.

ADAF Kids στο Γκάζι

Το ADAF Kids 2025 προσκαλεί τους μικρούς φίλους της ψηφιακής τέχνης να εξερευνήσουν διαδραστικά installations, animations από όλο τον κόσμο, τον θόλο του Chromosphere, εργαστήρια και το πιο φαντασμαγορικό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (VR).

Καθώς το ειδικά σχεδιασμένο παιδικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εστιάζει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, προβάλλει και το ντοκιμαντέρ Earth's Climate του Θεοφάνη Ματσόπουλου. Δωρεάν για παιδιά έως 4 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

