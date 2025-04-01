Η έκθεση για την Αρχαία Ελλάδα στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί έως την Κυριακή 13 Απριλίου

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί και επιμελείται τη μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό, θεματικό πάρκο, μια έκθεση για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.

Ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό στο παρελθόν υπό την ιστορική επιμέλεια του καταξιωμένου ιστορικού και ακαδημαϊκού Θάνου Βερέμη, αλλά και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος που εκδίδουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της στην Βουδαπέστη, επέστρεψε στη γενέτειρά της, την Αθήνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί έως την Κυριακή 13 Απριλίου.

Ένα μαγικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχαιότητα για μικρούς και μεγάλους που θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά, μέσα σε μια έκταση 1.500 m2, το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για την Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, τις Επιστήμες, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις, την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και Φυσικής, καθώς και πολλά άλλα.

Θαυμάστε από κοντά τα εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλαντα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς, αλλά και πελώριες κατασκευές όπως ο Δούρειος Ίππος και η Τριήρης, το πολεμικό πλοίο, με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε σε όλη τη Μεσόγειο!

Αρχαίοι Φιλόσοφοι και Επιστήμονες «ζωντανεύουν» μέσα από εφαρμογές ΑΙ και μας μιλούν για τη ζωή και τα επιτεύγματά τους! Μια ευγενική παραχώρηση του μεταπτυχιακού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Columbia.

Μια υπερπαραγωγή της Placebo Events σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις Αιγίδες των Υπουργείων: Παιδείας & Τουρισμού.

“ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ”

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί

Είσοδος 14 €

Μαθητικό εισιτήριο 8€

ΑΜΕΑ: Δωρεάν + 14€ ο συνοδός

Ειδικές προσφορές για γκρουπ 3 ατόμων και άνω

Δωρεάν Parking

Διάρκεια ξενάγησης: 1ω κ 15λ

Κρατήσεις

https://www.more.com/happenings/arxaia-ellada-i-ekthesi

Η έκθεση “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ” πραγματοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα με την καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό για σχολικές ομάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

